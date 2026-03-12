Comerciantes de Villa del Rosario denuncian extorsiones y piden mayor inversión en seguridad

Norte de Santander.

La preocupación por la seguridad volvió a encender las alarmas entre los habitantes y comerciantes de Villa del Rosario, quienes aseguran que la criminalidad sigue afectando la tranquilidad del municipio fronterizo y está golpeando directamente la economía local.

Uno de los empresarios del municipio aseguró a Caracol Radio que muchos comerciantes se han visto obligados a cerrar negocios o abandonar la zona debido a las extorsiones y amenazas de grupos delincuenciales que operan en la región. Incluso, señaló que él mismo ha sido víctima de este tipo de intimidaciones.

“Muchos emprendedores y empresarios ya no están en el municipio, han tenido que salir por temas de extorsiones. Como empresario también he tenido amenazas y he tenido que cerrar algunos negocios”, manifestó.

El ciudadano también cuestionó la gestión de la administración municipal en materia de seguridad, al considerar que no se estaría priorizando la inversión necesaria para enfrentar la criminalidad que afecta a esta zona del área metropolitana de Cúcuta.

“Al parecer el alcalde está más preocupado en hacer obras que en la inversión que se le debe hacer al tema de seguridad”, afirmó.

Entre las principales preocupaciones de la comunidad está la falta de herramientas tecnológicas para apoyar las labores de vigilancia.

Según denuncian, el sistema de cámaras de seguridad del municipio presenta fallas y en algunos casos no estaría funcionando.

“La inversión en cámaras es necesaria. Las cámaras están apagadas y necesitamos más tecnología para poder combatir la delincuencia”, indicó.

Además, el empresario aseguró que cuando se registran hechos violentos se anuncian refuerzos de seguridad, pero estos operativos suelen mantenerse solo por algunos días y luego la presencia de las autoridades disminuye.

“Lo hacen por unos días, dos o tres días, pero después vuelve la inseguridad, los robos y las extorsiones”, agregó.

Ante este panorama, la comunidad pidió mayor intervención de las autoridades locales, departamentales y nacionales para fortalecer la seguridad en este municipio fronterizo, donde -según advierten- también se presentan problemáticas relacionadas con contrabando, microtráfico y otras economías ilegales que alimentan la criminalidad en la región.