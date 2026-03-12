Celia Rivas Rodríguez, distinguida como Mujer del Año 2026 en América Latina

Una de las más altas distinciones otorgadas por la revista Destacados Líderes México y el prestigioso Comité de Selección COEPRIN Internacional, presidido por el mexicano Edi Alberto Martínez Tejeda.

Este reconocimiento se concede a mujeres cuya trayectoria ha trascendido fronteras y cuya labor ha contribuido significativamente al desarrollo social, institucional y humano de la región. En este contexto, la designación de la Dra. Celia Rivas Rodríguez como Mujer del Año 2026 en América Latina simboliza no solo el reconocimiento a su amplia carrera profesional, sino también a su compromiso permanente con la construcción de una sociedad más justa, pacífica y solidaria.

Actualmente, la Dra. Rivas Rodríguez se desempeña como Directora Internacional de Justicia y Paz en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM), posición desde la cual impulsa iniciativas orientadas a la mediación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Desde este espacio promueve acciones concretas para enfrentar desafíos globales como la violencia, la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, fomentando rutas de entendimiento y cooperación entre sociedades bajo los principios de justicia, dignidad humana y convivencia pacífica.

Originaria del estado de Yucatán, la Dra. Celia Rivas Rodríguez ha construido una trayectoria sólida y ejemplar basada en principios éticos profundamente arraigados, entre ellos los valores de la Prueba Cuádruple de Rotary, un referente moral que promueve la verdad, la equidad, la buena voluntad y el beneficio común. Estos principios han guiado tanto su vida pública como privada, consolidándola como una figura de integridad, liderazgo y vocación de servicio.

Su preparación académica respalda ampliamente su ejercicio profesional. Es Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, además de contar con dos licenciaturas: Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. A ello se suma una Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Agrario, así como más de doce diplomados especializados que fortalecen su formación jurídica, política y administrativa.

Ha ocupado cargos de gran relevancia en el ámbito jurídico y en la administración pública, destacándose por su capacidad de liderazgo y compromiso institucional. Entre ellos figuran responsabilidades como Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Fiscal General del Estado de Yucatán, Presidenta del Congreso del Estado, Directora del Registro Civil y Regidora del Cabildo de Mérida. Asimismo, cuenta con certificación como mediadora por el Poder Judicial del Estado, lo que refuerza su perfil como promotora de la justicia restaurativa y la solución pacífica de controversias.

Más allá del ámbito institucional, la Dra. Rivas Rodríguez ha mantenido una constante participación en iniciativas sociales y humanitarias. Ha presidido el Club Rotario Mérida Itzaes, además de liderar la organización femenina Luciérnagas Yucatán, desde donde impulsa acciones de apoyo comunitario, liderazgo femenino y desarrollo social.

Su compromiso con las causas sociales también se refleja en su participación activa en campañas de salud y asistencia humanitaria. Apoya la detección oportuna del cáncer de mama con iniciativas y campañas de alto impacto social, además de participar en labores altruistas junto a la Cruz Roja y con las Damas Voluntarias de la Marina, reafirmando su vocación de servicio, solidaridad y compromiso social.

A lo largo de su destacada trayectoria, la Dra. Celia Rivas Rodríguez ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional. Su labor ha sido distinguida en Europa, particularmente en La Rioja, España, así como en diversos espacios de América Latina. Entre estas distinciones destaca su participación en la Cumbre Mundial de Gobernabilidad celebrada en Argentina, donde fue reconocida como Líder de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM) 2025, así como un reconocimiento en favor de la paz otorgado en el Foro Mundial de las Naciones Unidas. Estos logros consolidan su perfil como una figura referente en el ámbito jurídico, social e institucional, cuyo trabajo ha trascendido fronteras. Como parte de este reconocimiento a su trayectoria, el próximo 24 de marzo de 2026 recibirá el Galardón Palmas de Oro, una distinción que honra a personalidades que han demostrado liderazgo, impacto social y excelencia profesional a lo largo de su vida.

La designación de Celia Rivas Rodríguez como Mujer del Año 2026 en América Latina representa un reconocimiento al trabajo constante de una mujer que ha dedicado su vida al fortalecimiento de las instituciones, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y el bienestar social.

Su ejemplo refleja el verdadero significado del liderazgo:

servir con ética, construir con visión y transformar con compromiso