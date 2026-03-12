Cayó alias “Kenia”: la temida cabecilla del Clan del Golfo que sembraba el terror en Magangué

En desarrollo de operaciones contra las estructuras del crimen organizado en el sur del departamento de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de una presunta cabecilla del Clan del Golfo que delinquia en esta subregión.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con Inteligencia Policial y la Armada Nacional, en el corregimiento de Tacamochito, jurisdicción del municipio de Córdoba, Bolívar.

La capturada fue identificada como Kenia Luz González Eyes, de 38 años, conocida con el alias de “Kenia”, quien sería cabecilla de zona de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo en el municipio de Magangué.

Según las investigaciones, la mujer era requerida por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de conformar grupos armados organizados.

Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte del proceso investigativo para establecer posibles vínculos con otras actividades criminales.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Kenia” sería señalada como una de las principales dinamizadoras de homicidios, extorsiones y del control del tráfico de estupefacientes en el municipio de Magangué y zonas aledañas.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este resultado operacional en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en el departamento.

“Esta captura representa un golpe importante contra las estructuras del Clan del Golfo que delinquen en el sur de Bolívar. Continuaremos adelantando operaciones coordinadas para desarticular estas organizaciones y garantizar la seguridad de las comunidades”, señaló el oficial.