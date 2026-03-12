Capturan a alias “Piña”, sicario del Clan del Golfo implicado en homicidios en El Carmen de Bolívar

En el marco de las acciones contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de un presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, señalado de dinamizar varios homicidios en el municipio de El Carmen de Bolívar.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con Inteligencia Policial, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El capturado fue identificado como Ubaldo Luis de Ávila de la Hoz, de 35 años, conocido con el alias de “Piña”, quien deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el operativo, los unifromados incautaron un arma de fuego tipo pistola calibre 22 milímetros, cinco cartuchos del mismo calibre, 354 gramos de marihuana, tres estatutos del régimen disciplinario del Clan del Golfo, una motocicleta marca Boxer y un teléfono celular.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Piña” llevaría aproximadamente dos años vinculado a esta estructura armada, con incidencia en El Carmen de Bolívar. Las autoridades lo señalan de ser uno de los principales dinamizadores de los homicidios registrados en esta jurisdicción, ya que presuntamente realizaba labores de inteligencia criminal sobre posibles víctimas, información que posteriormente era utilizada por integrantes de la organización para cometer los asesinatos.

Entre los hechos en los que habría participado se encuentran varios homicidios ocurridos entre octubre de 2025 y febrero de 2026, entre ellos los de Moisés Enrique Muñoz Díaz, Delio Darismel Quiroga López, Félix Alberto Ramírez Cárdena, Zailt Alfonso Romero Barrios, Santiago Felipe Martínez Pérez y Teófilo Andrés Mendoza Navarro, registrados en diferentes sectores de El Carmen de Bolívar y zonas rurales cercanas.

El detenido también registra una anotación judicial previa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó el impacto de esta captura en la lucha contra el crimen organizado en la región.

“La captura de este presunto integrante del Clan del Golfo representa un resultado importante en la ofensiva institucional contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en el departamento. Continuaremos trabajando de manera articulada con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía para esclarecer hechos de homicidio y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, afirmó el oficial.