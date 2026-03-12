Avanza en un 25 % de ejecución la reconstrucción de la Calle de la Media Luna

El Gobierno distrital del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del programa “Vías para la Felicidad” de la Secretaría de Infraestructura, avanza a toda marcha en la reconstrucción de la Calle de la Media Luna, emblemática vía del barrio Getsemaní y corredor estratégico de acceso al Centro Histórico de la ciudad.

La obra contempla la rehabilitación integral de 280 metros lineales de vía, con una inversión aproximada de $5.000 millones y un plazo de ejecución de aproximadamente dos meses, recursos destinados a la recuperación estructural de uno de los corredores más transitados y representativos del Centro Histórico de Cartagena.

El proyecto incluye la construcción de placa en concreto con superficie texturizada en la parte superior, una solución que permite armonizar la intervención con el entorno patrimonial del sector y garantizar mayor resistencia y durabilidad de la vía.

A la fecha, la obra tiene el 25% de avance en su ejecución. Dentro de los trabajos realizados se destacan la construcción de 145 metros cuadrados de pavimento en concreto color terracota en uno de los carriles, la instalación de 35 metros lineales de bordes de concreto (bordillos tipo IABO) que delimitan la vía y los espacios peatonales y la ejecución de 45 metros lineales de concreto estampado, avances que hacen parte de la primera fase de intervención del corredor.

De manera paralela a los trabajos de pavimentación, Aguas de Cartagena culminó el cambio de tubería del sistema de alcantarillado en el sector, intervención necesaria para garantizar que la nueva estructura vial cuente con condiciones técnicas óptimas y mayor durabilidad.

“Seguimos recuperando vías estratégicas para la ciudad con obras bien hechas y pensadas para el futuro de Cartagena. La Calle de la Media Luna es un corredor emblemático para Getsemaní y para el Centro Histórico, por donde transitan residentes, comerciantes y visitantes. Con esta intervención seguimos mejorando la movilidad y fortaleciendo la actividad turística de la ciudad”, expresó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Distrital, Wilmer Iriarte, destacó el avance del proyecto y el trabajo articulado con las entidades de servicios públicos. “Estamos ejecutando una intervención integral que no solo contempla la reconstrucción de la vía, sino también la revisión y optimización de las redes, lo que nos permite garantizar una estructura vial más resistente y con mayor vida útil para este importante corredor del Centro Histórico”, señaló Iriarte.

Esta articulación interinstitucional permite avanzar de manera planificada, evitando futuras afectaciones en la malla vial y asegurando una intervención integral en beneficio de residentes, comerciantes y visitantes.