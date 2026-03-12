¡Atención! Acuacar anuncia parada técnica el 17 y 18 de marzo

Con el firme compromiso de garantizar un servicio de acueducto más confiable, seguro y eficiente, Aguas de Cartagena realizará los días 17 y 18 de marzo una parada técnica estratégica que comprende obras y actividades de mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad. Estas acciones buscan maximizar la capacidad de respuesta ante contingencias, renovar elementos clave del sistema y asegurar la continuidad del servicio para todos los cartageneros.

Obra principal en Cerros de Albornoz

La obra principal se centrará en el barrio Cerros de Albornoz, donde se ejecutará la fase final de la tercera interconexión Albornoz-Planta, como complemento a las obras ejecutadas en noviembre de 2025. La finalización de esta obra es crucial para disminuir el impacto en la población en caso de contingencias. Con esto, se fortalece la infraestructura, asegurando un servicio más estable y eficiente para todos los usuarios.

Intervenciones complementarias y adecuaciones estratégicas

Además de la obra principal, se realizarán 16 obras, entre las que se destacan intervenciones en Bocagrande, Canapote y Zona Norte, ajustando la red de distribución a los nuevos proyectos de desarrollo. Estas acciones incluyen la instalación de válvulas, lo que permitirá optimizar la operación del sistema y garantizar una atención más rápida y eficiente en futuras labores de mantenimiento.

Adicionalmente, se ejecutarán 18 tareas de mantenimiento integral en los diferentes componentes de la red, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando la vida útil de la infraestructura.

Esta jornada técnica contará con el apoyo de 9 contratistas y un equipo humano comprometido de más de 200 personas, entre personal propio y contratistas de la empresa.

Interrupción temporal del servicio

Para minimizar el impacto en los usuarios, la interrupción se organizará en dos grupos:

Primer grupo: Desde las 7:00 a.m. del 17 de marzo hasta las 3:00 a.m. del 18 de marzo de 2026.

Segundo grupo: Desde las 12:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 18 de marzo de 2026.

Con esta intervención, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la modernización y fortalecimiento del sistema de acueducto, pensado siempre en el bienestar de todos los usuarios de este servicio esencial.

Barrios y sectores que estarán sin servicio durante la Parada Técnica

GRUPO 1:

La Española, el sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul, El corregimiento de La Boquilla, Mar Linda, Pontezuela, Bayunca y vía zona norte Pontezuela-Bayunca, Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, Juan XXIII, Alto Bosque, el Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara; Castillete, Costa Linda, la villa olímpica, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio.

Olaya Herrera, sectores: Rafael Núñez, 11 de Noviembre, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio doña Manuela, Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Luis Carlos Galán, urbanización Coomuldesecar, Navas Meisel, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Nelson Mandela, sectores: La Primavera, Villa Andrea, 7 de Diciembre; Henequén y Colinas de Betania, Arroz Barato y Puerta de Hierro.

La Carolina, Ciudad Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Parque de Bolívar 1, 2, 3, 4, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, El Pozón, Portal de la Cordialidad, India Catalina, Las urbanizaciones y complejos habitacionales ubicados sobre la vía al Mar, además de los corregimientos de Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Manzanillo del Mar; veredas Tierra Baja y Puerto Rey; los condominios Barcelona de Indias, Barceloneta, Portal de Las Américas, Terranova, Serena del Mar y otros del entorno.

Sectores de los siguientes barrios:

Barrio Torices, las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de la Popa; Lo Amador, entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21; La Quinta, calle 35 entre carrera 21 y 21A; La María, entre carrera 27A y carrera 34 y calles 45 a la 53; La Candelaria, entre la Avenida Pedro Romero a la Perimetral y la carrera 38 a la 44C; Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C; El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, y entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A; Calamares manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63; Chiquinquirá manzanas 01 hasta la 05, 11 hasta la 25, 43 hasta la 49, 57 hasta la 62, Las Gaviotas, manzanas 76 y 78, Olaya Herrera, sectores San Antonio entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60, Stella entre la diagonal 32 a la 32A, entre la diagonal 32A a la Avenida Pedro Romero; Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32; Las Palmeras de las manzanas 1 a la 40; Nelson Mandela, los sectores de Los Deseos; 18 de Enero; Vista Hermosa, entre la diagonal 28A a la 30 y carreras 57E a la 60E.

GRUPO 2:

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro y Libertad, El Espinal; conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa. El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martinez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, la Maria, España, Las Lomas: Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra de Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Zaragocilla sector El Progreso, urbanizaciones: El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla.

Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincon del Bosque, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Albornoz, urbanización Santa Clara, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera, La Concepción, urbanizaciones: Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia; urbanización Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera.

San Pedro Mártir, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, Altos Jardines, El Educador, India Catalina, Nuevos Jardines, El Silencio, Nueva Jerusalén, Camilo Torres, La Florida, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Los Ciruelos, La Consolata, Ciudadela 2000, parte de San Fernando, La Victoria, La Central, El Carmelo, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamari, Villa Rubia, Villa Ángela y alrededores, Nelson Mandela, los sectores: Los Deseos, 18 de Enero, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, San José de Los Campanos, El Rodeo y Asturias.

Sectores de los siguientes barrios:

Barrio Torices, entre el Paseo Bolívar y el caño Juan Angola, Lo Amador, entre avenida Pedro de Heredia a la calle 35 y carrera 19 a la 21, La María, entre carrera 28 a la vía perimetral y calle 41A a calle 45 y entre carrera 34 a la vía Perimetral y calle 45 a la calle 52, La Candelaria, entre carrera 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral, Armenia, carrera 46 y 46A, Bruselas, entre diagonal 22 a la calle 29 y transversal 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40, Alto Bosque, entre calle El Periodista, transversal 53 y 54, El Bosque, entre la diagonal 21 a la avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46, entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54 y entre la transversal 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A, San Isidro, entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54, La Campiña, las viviendas entre la transversal 47 y carrera 54, diagonal 30 y carrera 55, Los Calamares, manzanas 18 hasta la 24, 26 y 50,

Zaragocilla, de la calle 27 a la diagonal 29F, Escallón Villa, las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58, entre la avenida el Consulado y la Pedro de Heredia, Los Caracoles, entre carrera 57D y transversal 57, Vista Hermosa, entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E, San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte, San Fernando, las viviendas entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia.