A la cárcel tres hombres señalados de cometer hurtos violentos en diferentes sectores de Cartagena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Dainner de Jesús Gómez Cervantes, Eduar Urshela Roa y Nobel Marimón Arroyo, por su aparente participación en hurtos violentos ocurridos en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Labores de policía judicial evidencian que Gómez Cervantes y Urshela Roa, al parecer, estarían implicados en el robo a una mujer, ocurrido el pasado 21 de febrero.

El delito sucedió en el 13 de Junio donde la víctima fue intimidada con un arma de fuego para quitarle su celular. Uniformados de la Policía Nacional que estaban cerca del lugar capturaron a los ahora procesados, a quienes les fueron incautados una pistola, un proveedor y tres cartuchos sin permiso oficial de porte, y el teléfono de la víctima.

Por otro hecho, Marimón Arroyo en compañía de otras dos personas, al parecer, intimidó con un arma de fuego al conductor de un vehículo de plataforma de transporte, para apoderarse de 400.000 pesos en efectivo, un celular y un reloj.

El delito sucedió el 20 de febrero último, en el barrio La María. La Policía Nacional fue la encargada de capturar al ahora implicado.

A los investigados un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar les imputó según sus eventuales responsabilidades individuales, con delitos como: hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno aceptó los cargos en su contra y por disposición judicial todos cumplirán medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.