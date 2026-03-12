A la cárcel presunto jíbaro en Magangué: almacenaba droga y armas en su vivienda

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario a Jorge Luis Mulet Unigarro, presuntamente responsable de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El investigado estaría utilizando su vivienda, ubicada en el barrio Belisario del municipio de Magangué (Bolívar), para almacenar y distribuir estupefacientes de manera local.

Esto habría quedado en evidencia durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional, el pasado 27 de febrero.

Al interior de residencia fue encontrada cocaína, elementos para dosificar la sustancia ilícita, una pistola, ocho cartuchos y propaganda alusiva a un grupo delincuencial.

El procesado rechazó no aceptó los cargos que le imputó una fiscal de la Seccional Bolívar.