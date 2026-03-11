Tribunal aumentó condena contra Diego Cadena a 8 años y 8 meses de prisión
En una decisión de segunda instancia, los magistrados de la Sala Penal revocaron la absolución por el episodio de Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’ y condenaron al también abogado Juan José Salazar Cruz.
El Tribunal Superior de Bogotá en una decisión de segunda instancia aumentó la pena impuesta contra el abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
En ese sentido Cadena fue sentenciado a 104 meses, es decir, 8 años y 8 meses de prisión.
Igualmente, revocó la absolución del también abogado Juan José Salazar Cruz y en su lugar, lo condenó a 94 meses, es decir, 7 años y 8 meses de prisión.
La decisión de la Sala Penal se basó en el episodio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, quien recientemente fue condenado por el delito de falso testimonio.
En desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...