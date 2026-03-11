Ejército israelí reporta nuevo lanzamiento de misiles iraníes a su territorio

Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó una rápida represalia por parte de la república islámica, que respondió con ataques con misiles en toda la región. La guerra ha arrastrado a las potencias mundiales, ha trastocado los sectores energético y del transporte a nivel mundial y ha sembrado el caos incluso en zonas habitualmente pacíficas de la inestable región. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE

El ejército israelí afirmó el miércoles que detectó múltiples salvas de misiles lanzadas hacia su territorio desde Irán y activó sus defensas aéreas, al tiempo que disparó una “ola” de ataques contra Irán y Líbano.

“Hace poco, el ejército identificó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensas operan para interceptar la amenaza”, indicó el ejército en Telegram.

Periodistas de la AFP escucharon las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén y el estruendo de explosiones a la distancia.

El servicio israelí de emergencias Magen David Adom no reportó heridos tras el lanzamiento de misiles, pero dijo que sus equipos atendían “un pequeño número de personas que resultaron heridas de camino a las áreas protegidas”.

La televisión israelí Canal 12 reportó varios heridos en los ataques iraníes cerca de Tel Aviv.

Los Guardianes de la Revolución iraníes dijeron haber atacado un centro de comunicación satelital en Haifa, norte de Israel, además de bases militares en Israel y otros objetivos estadounidenses en partes de Oriente Medio, como el Kurdistán iraquí y la Quinta Flota naval estadounidense en Baréin.

“Continuaremos nuestros ataques sostenidos con determinación y contundencia, y en esta guerra no contemplamos nada que no sea la rendición total del enemigo”, dijeron los Guardianes en su página web Sepah News.