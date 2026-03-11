Hable con elPrograma

Nuevo caso de sicariato en Bogotá: se registró en el barrio Ciudad Tunal, en Tunjuelito

La víctima fue remitida al Hospital el Tunal, pero falleció.

Un nuevo caso de sicariato se registró en las últimas horas en las capital del país. El hecho ocurrió sobre la 1:20 p.m., es decir, a plena luz del día. Esto ocurre tan solo un día después de un intento que de sicariato que se reportó en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad.

Noticia en desarrollo

