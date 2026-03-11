MinSalud prepara inversión estratégica para el Hospital Universitario del Caribe

En el marco de su agenda en la región Caribe, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo Martínez, realizó una visita oficial al Hospital Universitario del Caribe (HUC), donde conoció de primera mano los avances en infraestructura, dotación y calidad en la atención que presta esta institución pública de alta complejidad.

Durante el recorrido, el Ministro visitó el octavo piso del hospital, área que recientemente fue dotada con recursos gestionados ante el Gobierno Nacional, y en la que actualmente se brinda atención a pacientes hospitalizados con altos estándares de calidad.

“Tuve la oportunidad de dialogar tanto con pacientes como con sus familiares y todos coincidían en algo muy importante: la atención humanizada que se brinda en este hospital. Incluso, algunas personas que habían sido atendidas en clínicas privadas, hoy se sienten muy complacidas con el servicio que reciben aquí”, afirmó el Ministro.

El jefe de la cartera de salud también resaltó las inversiones que han permitido mejorar la infraestructura hospitalaria y dignificar los espacios de atención para los pacientes. “Es muy satisfactorio ver cómo la inversión realizada para la dotación del octavo piso se traduce en mejores condiciones para los usuarios. Además, el hospital está adelantando con recursos propios un proceso de mejoramiento de su fachada, de los pisos, cielorrasos y sistemas de aire acondicionado. Se evidencia un hospital transformado gracias al esfuerzo de su administración y de todo su talento humano”, agregó.

Este proceso de fortalecimiento institucional también ha contado con el acompañamiento permanente de la Gobernación de Bolívar, entidad que en los últimos años ha respaldado el direccionamiento estratégico del hospital y ha sido pieza clave en el buen manejo administrativo y financiero que ha permitido avanzar en su recuperación y modernización.

Compromisos para fortalecer la atención especializada

Durante la jornada de trabajo con el Gerente del hospital y su equipo, el Ministro anunció una serie de compromisos orientados a fortalecer la capacidad resolutiva del centro asistencial. Entre ellos, se destaca la entrega de una nueva ambulancia para reforzar el sistema de traslado asistencial y mejorar la atención de pacientes provenientes de diferentes municipios del departamento.

Asimismo, el Ministerio de Salud confirmó la financiación de un angiógrafo, equipo de alta tecnología que permitirá al hospital desarrollar servicios de hemodinamia y cirugía cardiovascular, fundamentales para atender patologías cardiovasculares, realizar cateterismos y colocar stents a pacientes con obstrucciones coronarias, entre otras.

Evaluación de proyectos por $75.000 millones

Otro de los anuncios importantes fue el acompañamiento del Gobierno Nacional en la revisión de un paquete de proyectos de modernización hospitalaria que suman cerca de $75.000 millones.

“Vamos a analizar cerca de doce proyectos presentados por el hospital. La idea es que el Ministerio pueda apoyar al menos el 50% de estas iniciativas para evitar que la institución tenga que endeudarse en grandes proporciones”, señaló Jaramillo.

Llamado a las EPS para garantizar la sostenibilidad financiera

De igual manera, durante su visita, el Ministro también hizo un llamado a las EPS para que cumplan oportunamente con sus obligaciones financieras con el hospital.

“No puede haber situaciones en las que una EPS pague apenas el 10% de lo facturado. Las EPS deben cumplir y pagar por lo menos el 90%, tal como lo establece la normativa vigente, para garantizar la sostenibilidad de los hospitales públicos”, enfatizó.

Un hospital estratégico para la región Caribe

Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza Jiménez, agradeció el respaldo del Gobierno Nacional y destacó que estos compromisos permitirán seguir consolidando al hospital como un referente en la región.

“Para nosotros es muy importante que el Ministro haya podido conocer de primera mano la transformación que vive el hospital y escuchar directamente a nuestros pacientes. Los compromisos anunciados hoy, especialmente el angiógrafo y el apoyo a los proyectos de inversión, representan un paso fundamental para seguir fortaleciendo la atención especializada y ampliar nuestra capacidad de respuesta”, afirmó.

El directivo también resaltó que el hospital continúa trabajando en procesos de modernización institucional, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento financiero, con el propósito de garantizar servicios oportunos y de calidad.

Actualmente, el hospital se consolida como centro de referencia para el departamento de Bolívar y para otras regiones del Caribe, atendiendo pacientes provenientes de diferentes municipios e incluso de territorios insulares como San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Con estos compromisos, el Gobierno Nacional y la administración del hospital ratifican su propósito de seguir fortaleciendo la red pública hospitalaria y garantizar una atención digna, oportuna y humanizada para miles de pacientes de la región.