Más de 200 niños de preescolar en Olaya Herrera recibieron kits escolares
Fueron entregados en el sector Ricaurte por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y Aguas de Cartagena
En el marco de la estrategia “Al colegio voy con toda”, liderada por la gestora social del Distrito, Liliana Majana, Aguas de Cartagena entregó más de 200 kits escolares a niños y niñas de los grados kínder y transición de la Institución Educativa San Felipe Neri, ubicada en el barrio Ricaurte, durante una jornada organizada por la Alcaldía Distrital para fortalecer la educación desde la primera infancia y apoyar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
La estrategia “Al colegio voy con toda” busca apoyar a estudiantes de primera infancia con útiles escolares y herramientas básicas para el desarrollo de sus actividades académicas, contribuyendo a generar mejores condiciones para su aprendizaje y prevenir la deserción escolar.
Durante la actividad también participó el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya, quien acompañó a la comunidad educativa y reiteró el compromiso de la empresa con iniciativas que promuevan el bienestar social y el desarrollo de las comunidades.
El aporte realizado por Aguas de Cartagena en esta jornada hace parte de su estrategia de generación de valor compartido e inversión social, mediante la cual la empresa impulsa acciones que contribuyen al bienestar de las comunidades y al desarrollo sostenible del territorio.
Asimismo, la iniciativa aporta al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad) y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (Alianzas para lograr los objetivos), al promover mejores condiciones para el aprendizaje y fortalecer la articulación entre el sector público y privado en favor de la educación.
Con este tipo de acciones, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el desarrollo social de la ciudad y con la formación de una ciudadanía más consciente y responsable desde la infancia.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.