Leonardo Karam Helo será la fórmula vicepresidencial de la candidata Sondra Macollins

Caracol Radio conoció que la fórmula vicepresidencial de la candidata Sondra Macollins será Leonardo Karam Helo, experto en seguridad pública y ciberdefensa.

La candidata, quien recogió más de 1.131.555 firmas para aspirar a la Presidencia de la República, se inscribirá con su coequipero este miércoles 11 de marzo y llegará acompañada de moteras y decenas de ciudadanos disfrazados de anónimos, al estilo de la serie de Netflix, la Casa de Papel.

¿Quién es su fórmula vicepresidencial?

La fórmula de Macollins será leonardo Karam Helo, abogado y magíster en Seguridad Pública, con experiencia en seguridad ciudadana, análisis de riesgos, videovigilancia y formación en ciberseguridad y ciberdefensa.

Con su respaldo, la aspirante a llegar a la Casa de Nariño busca enfrentar los nuevos desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad.

Además, la propuesta de la campaña estará enfocada en la justicia, los derechos humanos y la seguridad, y la lucha contra la criminalidad en las calles y las amenazas digitales.

Macollins, conocida como la ‘abogada de hierro’, quiere incursionar en la política tradicional bajo el concepto de “la candidata anónima”, que les dará voz a los ciudadanos invisibles que no se sienten bien representados.

Previo a la inscripción de la dupla presidencial y vicepresidencial, los simpatizantes de la candidata harán una manifestación de unidad, resistencia y empoderamiento ciudadano para, según ellos, “abrir una nueva etapa en la participación política y digital del país”.