“La Toma 2026”, manantial creativo en trabajos de grado de estudiantes Unibac

Todo un manantial creativo se podrá apreciar en La Toma 2026, la muestra con los mejores trabajos de grado de los estudiantes de Unibac.

Se trata de una agenda académica y artística en la que estudiantes de distintos programas presentarán sus trabajos de grado ante la comunidad académica y el público en general, que incluyen propuestas en Artes Escénicas, Artes Plásticas, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Comunicación Audiovisual y Música.

Del 11 al 13 de marzo 2026, diferentes escenarios de la ciudad acogerán exposiciones, puestas en escena, investigaciones y proyectos creativos que evidencian los procesos formativos y el talento de los estudiantes que culminan su etapa universitaria.

Con esta programación, Unibac reafirma su compromiso con la formación artística y creativa, promoviendo espacios donde los estudiantes comparten con la sociedad los resultados de sus procesos académicos y de investigación.

“La Toma 2026” se consolida así como una vitrina para el talento emergente y un punto de encuentro entre la academia, el arte y la comunidad.

Proyectos presentados

Artes Escénicas: “Shakespeare en confesión”, obra dirigida por Karina Barrios Marsiglia, donde varios personajes de Shakespeare reviven para hacerle serios reclamos. (Presentada en el salón Pierre Daguet).

Artes Plásticas: Sofía Rangel Ortiz. Topofilia, la pintura como memoria afectiva del paisaje del Caribe colombiano, exposición pictórica en el Museo de Arte Moderno. (Museo de Arte Moderno, hasta el 20 de marzo).

Diseño Industrial (Casa Bolívar, 12 de marzo):

Katty Castellanos: Entrelazados. Diseño de prendas multifuncionales bajo el concepto de descolonización de la moda con el fin de exaltar la cultura colombiana

María Alejandra Reyes y Angel Paternina: Ecos. Diseño y elaboración de set que contribuya a la gestión emocional del estrés y la ansiedad en jóvenes y adultos por medio de herramientas psicoeducativas.

Daniel Cantillo: Safe Gym. Diseño de un centro de acondicionamiento físico en zonas costeras que promueva la actividad física, la integración social y el bienestar al aire libre.

Danna Gorgona: Cresco. Diseño y desarrollo de mobiliario escolar para potenciar el desarrollo cognitivo en instituciones públicas de Cartagena de Indias bajo lineamientos Montessori.

Diseño Gráfico (Escuelas Profesionales Salesianas, 12 de marzo):

Gabriela Romero y Sebastián Monterrosa. Desarrollo de una campaña publicitaria para la colección “Los 2 miles” de la marca Intenssed.

Comunicación Audiovisual (Unibac y Casa Bolívar 11 de marzo):Luisa González y Andrea Buelvas: Consumo de productos audiovisuales surcoreanos, perspectivas y formas de apropiación e incidencia en la identidad cultural juvenil.

Nek Camargo, Valentina Pacheco y Gustavo Padilla: Memorias del conflicto armado: Mario Niño (Documental)

Alejandra Zabala: Distintamente iguales. Instalación fotográfica.

Marco Padilla y Samuel Paternina: Paralelismo cinematográfico en espacios del caribe cartagenero. Exposición fotográfica.

Jessica Díaz y Valeria García: Diseño e implementación de un manual de identidad visual para el fortalecimiento de la comunicación organizacional interna en CENPAR S.A.S.

Música: Laura Lozada: “Cumbia para cantarla 2”, proyecto de iniciación musical-coral infantil inspirado en el método Kodály colombiano. (13 de marzo, salón Miguel Serbastián Guerrero, Unibac).