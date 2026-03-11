Jornadas de Participación Social en Bolívar buscan atender reclamos en Salud

La Secretaría de Salud de Bolívar, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), inicia la agenda 2026 de las Jornadas de Participación Social en Salud, una estrategia que busca fortalecer la transparencia, el control social y la mejora en la prestación de los servicios de salud en el departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas jornadas cuentan con la participación de las EPS, prestadores de servicios de salud y gestores farmacéuticos, y brindan a la ciudadanía un espacio para presentar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) relacionadas con la oportunidad y calidad de los servicios de salud en sus municipios.

A través de estos espacios se promueve el diálogo directo entre usuarios y entidades responsables del sistema de salud, facilitando la gestión oportuna de las solicitudes y fortaleciendo los mecanismos de participación comunitaria.

Agenda de jornadas marzo:

​•​12 de marzo de 2026 – Turbana (Zodes Norte)

Habitantes convocados: 14.529

Aseguradores: Mutual Ser EPS, Nueva EPS, Coosalud EPS y regímenes de excepción.

​•​19 de marzo de 2026 – Santa Rosa de Lima (Zodes Norte)

Habitantes convocados: 19.251

Aseguradores: Mutual Ser EPS, Coosalud EPS, Nueva EPS, Cajacopi EPS y regímenes de excepción.

​•​26 de marzo de 2026 – Arjona (Zodes Dique)

Habitantes convocados: 68.355

Aseguradores: Mutual Ser EPS, Nueva EPS, Coosalud EPS, Cajacopi EPS, Salud Total, Familiar de Colombia y regímenes de excepción.

Las jornadas se realizarán entre las 8:00 a.m. y las 12:00 del mediodía en puntos estratégicos de cada municipio, los cuales se informan previamente a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Bolívar en articulación con las Secretarías de Salud municipales.

La Secretaría de Salud de Bolívar reitera su invitación a la comunidad para participar activamente en estas jornadas, que se realizarán en todos los municipios del departamento, en las que se promueve una gestión pública participativa, cercana y orientada al mejoramiento continuo del sistema de salud.