Indignación en California: deportan a niño sordo y a su familia a Colombia sin su aparato auditivo. Getty Images / Anton Petrus

Lesly Rodriguez Gutierrez y sus hijos de 5 y 6 años, entre ellos Joseph, que sufre de discapacidad auditiva y usa implante coclear, fueron deportados y detenidos por ICE, la autoridad migratoria de Estados Unidos, durante una cita de audiencia de inmigración rutinaria el pasado martes en San Francisco.

La familia llegó a Estados Unidos hace cuatro años y eran solicitantes de asilo. Joseph, de 6 años, asistía a la Escuela para Sordos de California en Fremont. El superintendente estatal de California, Tony Thurmond afirmó que “este estudiante necesita acceso a dispositivos médicos, audífonos y necesita estar en un programa donde pueda recibir apoyo y atención, no en un centro de detención ni en una celda, viviendo en condiciones precarias y de miseria. Exigimos su regreso de inmediato”.

A pesar de la intervención de las autoridades, que inicialmente impidieron que el niño se llevara sus audífonos, el diario The Hill confirmó que el representante Eric Swalwell (demócrata por California) informó el lunes que uno de sus empleados viajó a Colombia para devolverle el aparato auditivo al niño de seis años que fue deportado junto con su madre.“Mientras estamos aquí, mi personal acaba de aterrizar en Colombia y está colocando nuevamente los dispositivos auditivos en el oído del niño”

El representante Swalwell, junto a su oficina, se encuentra trabajando para que la familia regrese a Estados Unidos. Esto se lograría bajo permiso humanitario, permitiendo que el joven de 6 años vuelva a la escuela especializada a la que pertenecía.