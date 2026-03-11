Imputados por homicidio en el barrio Torices fueron cobijados con medida de aseguramiento

Por petición de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos hombres que estarían involucrados en un asesinato ocurrido en Cartagena.

Los dos fueron imputados con delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos.

Los hechos que motivaron el proceso judicial ocurrieron el pasado 4 de marzo en vía pública del barrio Torices. Al parecer, uno de ellos le disparó a un hombre, durante una discusión por un dinero.

El herido, de 29 años, fue trasladado a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. La captura de los procesados estuvo a cargo de la Policía Nacional cuando huían por una trocha del mismo barrio.

En su poder tenían el revólver con el que supuestamente cometieron el homicidio y cinco cartuchos. El arma no contaba con los permisos de porte.