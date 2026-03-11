I.E. Santa María estrena Patio de Banderas un espacio renovado para la cultura y convivencia escolar

La renovación integral de la Institución Educativa Santa María no solo transformó aulas y espacios académicos, también dio vida a un nuevo escenario que se proyecta como el corazón de la vida institucional: el Patio de Banderas, un espacio amplio, seguro y funcional donde se desarrollarán encuentros culturales, actividades pedagógicas y eventos que integrarán a toda la comunidad educativa.

Antes de la intervención liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, este lugar no reunía las condiciones necesarias para el descanso ni para la realización de actividades colectivas. Hoy, tras la rehabilitación de la sede principal, el colegio cuenta con un área abierta y organizada que permitirá congregar a más de 1.200 estudiantes en un entorno seguro y adecuado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Era un espacio no adecuado para el desarrollo de actividades recreativas y de descanso de los estudiantes, dado que se encontraba en pésimas condiciones. A partir de la rehabilitación tenemos un espacio amplio, libre de obstáculos, libre de peligros que va a permitir hacer reuniones para que toda la comunidad pueda interactuar”, explicó Valeria Pinilla, rectora de la institución.

La directiva agregó que el nuevo escenario fortalece la identidad institucional y la visibilidad de los símbolos patrios y culturales del plantel.

“Antes, nuestra institución no contaba con tarima ni un espacio para destacar nuestros símbolos institucionales y patrios y la identidad cartagenera. Este espacio que hoy reconocemos como Patio de Banderas nos va a permitir encontrarnos para desarrollar actividades culturales, recreativas, científicas y podamos vincular también a la comunidad de los barrios aledaños en nuestras actividades institucionales”, señaló.

Escenario para la cultura, la ciencia y los grandes encuentros escolares

El nuevo Patio de Banderas permitirá consolidar un lugar de encuentro donde se desarrollarán actividades académicas, culturales y comunitarias que hacen parte de la identidad de la institución.

Entre ellas se destacan celebraciones tradicionales de la cultura cartagenera como Ángeles Somos y el Festival del Dulce, además de eventos artísticos y formativos vinculados al fortalecimiento de las artes, como las presentaciones de la Banda de Paz y la participación en espacios culturales de ciudad como el Festival Jorge García Usta.

“Nosotros tenemos mucha incidencia cultural, dado que aquí desarrollamos actividades típicas o comunes en la cultura cartagenera, por ejemplo, la celebración de Ángeles Somos, el Festival del Dulce, pero también tenemos actividades que hacen parte del fortalecimiento de las artes, como la banda de paz”, explicó la rectora.

El espacio también será utilizado para encuentros deportivos, actos cívicos, actividades científicas y reuniones institucionales que integrarán a estudiantes, docentes, padres de familia e invitados especiales.

“En este espacio caben más de 1.200 estudiantes y contamos con la participación, además de padres de familia, invitados y algunas personas del Distrito. Es un espacio muy amplio que nos va a permitir encuentros no solamente con la comunidad estudiantil”, afirmó Pinilla.

anteriormente el plantel no contaba con un lugar adecuadoLa rectora recordó que para reunir a un gran número de personas, lo que limitaba la realización de eventos institucionales.

“Anteriormente no contábamos con este espacio tan amplio y, como lo digo, adecuado para la reunión de muchas personas”, concluyó.

Con este nuevo Patio de Banderas, la Institución Educativa Santa María suma un escenario que fortalece la convivencia, promueve la identidad cultural y amplía las posibilidades pedagógicas de la comunidad educativa, consolidando un colegio renovado que hoy ofrece ambientes dignos para aprender, encontrarse y construir comunidad.