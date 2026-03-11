Habrá más obras del COMPI para Localidad Histórica y del Caribe Norte en Cartagena

Un kilómetro más de vías pavimentadas entregará la Gobernación de Bolívar, en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en Cartagena, a través del programa Construcción de Obras Motivadoras de Participación Integral – COMPI, así lo anunció el gobernador Yamil Arana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las nuevas intervenciones beneficiarán a las comunidades de: Zaragocilla (Progreso 1 y Progreso 2),

Loma del Diamante, San Francisco, Piedra de Bolívar, Gustavo Lemaitre y en los corregimientos de Bocachica y Tierra Bomba, donde se construirán unas escaleras y una plazoleta mirador.

Estas obras hacen parte del modelo de corresponsabilidad que impulsa la administración departamental, en el que el Gobierno aporta los materiales y la comunidad contribuye con su mano de obra, fortaleciendo el sentido de pertenencia, el cuidado por lo público y el orgullo por las transformaciones logradas de manera conjunta.

El mandatario destacó que el COMPI se consolida como una estrategia efectiva de infraestructura social para Cartagena y el departamento

“Estamos demostrando que cuando el gobierno y la comunidad trabajan unidos, las obras sí se ven y se sienten. Este modelo no solo transforma calles y espacios, también fortalece el tejido social y la confianza en lo público”, afirmó Arana.

Con este nuevo anuncio, la Gobernación de Bolívar completa 27 intervenciones nuevas en las tres localidades de Cartagena para este 2026, consolidando el programa COMPI, como un referente de resultados concretos, donde la participación ciudadana es clave para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades.