Extranjera expulsada de Cartagena tras protagonizar escándalos en zonas turísticas de la ciudad

Migración Colombia expulsó del país a una ciudadana estadounidense luego de que su permanencia en la ciudad de Cartagena estuviera marcada por denuncias, conflictos con hoteles, reiterados comparendos y una polémica denuncia de robo, situaciones que terminaron por afectar el orden público y la convivencia en zonas turísticas de la capital de Bolívar.

La medida administrativa fue impuesta, tras recibir información y reportes de la Policía Nacional, la Secretaría de Turismo del Distrito y varios prestadores de servicios turísticos, quienes alertaron sobre una cadena de incidentes protagonizados por la extranjera durante su paso por diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con los reportes oficiales, la ciudadana acumuló al menos cuatro órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia, en los términos previstos en la Ley 1801 de 2016.

“Los ciudadanos extranjeros que visitan el país deben respetar a las autoridades y las normas de convivencia. Cualquier conducta que altere el orden público o afecte la tranquilidad de las comunidades podrá derivar en sanciones, incluida la expulsión del territorio nacional”, manifestó Deirdre Rosa Castro Gutiérrez, directora de la Regional Caribe de Migración Colombia.

Las alertas sobre la presencia de la extranjera comenzaron a generarse tras varios episodios registrados en distintos establecimientos turísticos de Cartagena. Según los reportes, la mujer se hospedó inicialmente en el Hotel Palma Bahía, ubicado en el sector de Bocagrande, donde presuntamente se negó a cancelar consumos y hasta el alojamiento, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional para su retiro del establecimiento.

Posteriormente, en el Hotel Pinar del Mar, dejó una deuda cercana a los 560.000 pesos colombianos, y daños materiales en el establecimiento, lo que generó nuevas quejas ante las autoridades.

También solicitó hospedaje en el Hostal Marbella 47, en el barrio Marbella, donde la extranjera llegó en horas de la madrugada asegurando haber sido víctima de un robo en el lugar donde se hospedaba y manifestando no tener dinero ni siquiera para pagar el taxi que la había llevado al lugar, mostrando supuestos soportes de una denuncia por hurto ante la Fiscalía. Confiando en su versión, el hostal le permitió alojarse e incluso le brindó alimentación y apoyo económico para movilizarse en la ciudad.

Sin embargo, seis días después de su ingreso, la extranjera no había realizado ningún pago por los servicios prestados que equivalían a 795.000 pesos colombianos, lo que llevó al establecimiento a solicitarle la habitación y retener su equipaje como garantía para recuperar parte de los gastos asumidos.

La extranjera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la que aseguró que en un hotel de Bocagrande, salió a desayunar y al regresar encontró la puerta de su habitación presuntamente forzada y parte de sus pertenencias desaparecidas.

Además, dijo que en la playa de Castillogrande, le habrían exigido 200 dólares por el uso de una sombrilla, una silla y el consumo de una margarita, lo que resultó en un altercado en el que le habrían arrebatado su teléfono celular, avaluado en 500 dólares, y recibió un golpe que le dejó un hematoma en el brazo.

No obstante, información recopilada posteriormente por autoridades locales y prestadores de servicios turísticos, así como registros audiovisuales analizados, evidenciarían inconsistencias en la versión de los hechos, ya que algunos establecimientos reportaron que la mujer habría abandonado los establecimientos hoteleros con la totalidad de su equipaje.

Ante la reiteración de incidentes, la Policía Nacional elevó formalmente una solicitud a Migración Colombia para evaluar la permanencia de la extranjera en el país.

Tras analizar la información remitida por las distintas autoridades, Migración Colombia determinó que la permanencia de la ciudadana extranjera representaba un riesgo para el orden público y la tranquilidad social, y ejecutó la medida de expulsión del territorio colombiano, conforme a lo establecido en la normatividad migratoria vigente.

La ciudadana estadounidense fue expulsada en un vuelo con destino a Miami, en los Estados Unidos.