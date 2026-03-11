Entregan cascos a mujeres para una movilidad más segura en Cartagena

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT realizó una jornada de sensibilización y entrega de cascos a mujeres motociclistas como parte de las acciones para promover una movilidad más segura y proteger la vida de quienes se desplazan en este tipo de vehículos a través de la campaña el “Milagro es la Vida, Yo la Protejo”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la actividad, usuarias y conductoras de motocicletas, que circulaban por la Avenida Pedro de Heredia, recibieron cascos de protección junto con recomendaciones sobre normas de tránsito, el uso adecuado de los elementos de seguridad y la importancia de conducir de manera responsable.

La entidad destaca que, en Cartagena, las mujeres cumplen un papel fundamental en la construcción de una movilidad responsable, por lo que este tipo de jornadas buscan no solo reconocer su aporte a la sociedad, sino también garantizar su seguridad en las vías.

“Con esta actividad queremos rendir un homenaje a las mujeres y, al mismo tiempo, promover la cultura del autocuidado en la vía. El casco es un elemento vital que puede salvar vidas”, señaló José Ricaurte, director del DATT

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, reitera su compromiso de continuar desarrollando campañas pedagógicas y acciones de prevención que contribuyan a fortalecer la seguridad vial y a generar una movilidad más segura para todos los actores de la vía.