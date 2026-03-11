En Cartagena, enviados tres hombres a la cárcel por presunta violencia contra sus parejas

Fiscales del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) de la Seccional Bolívar, entregaron elementos materiales probatorios que permitieron a jueces de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centros carcelarios a tres hombres, señalados de agredir a sus parejas.

El primer hecho se registró en el barrio Buenos Aires donde un hombre de 26 años habría golpeado en reiteradas ocasiones a su pareja, de 23 años.

Estas agresiones se registraron durante los 6 meses en que las dos personas convivieron. El procesado es señalado de incurrir en actos como afectar la ropa de la mujer por negarse a continuar la relación.

El investigado fue capturado el pasado 16 de febrero. Por otro caso, la Fiscalía judicializó a un hombre quien, se cree, agredió físicamente a su esposa, de 35 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Puerta de Hierro de la capital bolivarense.

Se presume que los maltratos eran permanentes y se habrían realizado en presencia de sus hijos, menores de edad. El más reciente episodio de violencia sucedió el pasado 13 de enero cuando el procesado habría golpeado a la víctima dentro de un taxi en el que ella se movilizaba.

La Policía Nacional realizó la captura el 3 de febrero anterior. Finalmente, un hombre de 29 años fue privado de la libertad por las agresiones de las que habría sido víctima su mujer, al menos, desde 2024. Los hechos investigados ocurrieron en el barrio San José de los Campanos.

El ahora procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el pasado 21 de febrero en Medellín (Antioquia). En las audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada que les imputó la Fiscalía General de la Nación.