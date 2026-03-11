Empresa de Big Data y geomarketing vende el 50 % de su participación para impulsar su expansión

La compañía española Informa D&B, filial de Cesce dedicada al suministro de información comercial y financiera, adquirió el 50 % de la empresa de geomarketing y análisis de datos inAtlas, una operación que se enmarca dentro de su estrategia de expansión en servicios de marketing basados en datos.

La compra forma parte del plan estratégico 2021-2024 de Informa, orientado a modernizar su portafolio de productos mediante el uso de nuevas tecnologías y herramientas de análisis de datos para la toma de decisiones empresariales.

inAtlas es una empresa especializada en Big Data y localización analítica, que desarrolla tecnología geoespacial para ofrecer servicios de geomarketing, prospección comercial y análisis de datos. Sus soluciones permiten a las compañías analizar información geográfica y sociodemográfica con el objetivo de identificar oportunidades de negocio, mejorar la captación de clientes y planificar procesos de expansión.

Según Informa D&B, la integración de estas capacidades permitirá reforzar su oferta en servicios de marketing basados en datos, tanto para empresas que operan en el mercado B2B como B2C en España y Portugal.

Las herramientas desarrolladas por inAtlas permiten acceder a bases de datos con millones de empresas y perfiles sociodemográficos actualizados, así como gestionar indicadores para identificar ubicaciones potenciales para el desarrollo de negocios o analizar el comportamiento de los mercados.

Juan Sainz, consejero delegado de Informa D&B, señaló que la operación busca ampliar las capacidades tecnológicas de la compañía en el análisis y presentación de información, integrando herramientas de geolocalización y Big Data.

Por su parte, Luis Falcón, consejero delegado de inAtlas, indicó que la alianza permitirá acelerar los planes de expansión de la empresa y ampliar su catálogo de soluciones dirigidas a empresas de distintos tamaños.

inAtlas fue fundada en 2010 por Sílvia Banchini y Luis Falcón como parte de la consultora Intelligent Coast, enfocada en estudios de mercado y análisis de actividad económica en entornos urbanos y turísticos. Desde 2016 mantenía una relación de colaboración con Informa D&B.