Cartagena se consolida como epicentro del turismo gastronómico de lujo en América Latina

El Gran Caribe Colombiano, una de las seis regiones turísticas definidas por ProColombia, reafirma su liderazgo como un destino donde la tradición ancestral y la alta cocina internacional convergen para atraer al viajero de lujo. Con una oferta que incluye desde los sabores y preparaciones tradicionales como el sancocho de pescado y el arroz con coco hasta experiencias de gala con chefs de renombre mundial, el departamento de Bolívar y su capital, Cartagena, se posicionan como una vitrina de esta transformación.

“Colombia está transitando hacia una narrativa donde lo local y la historia detrás de cada plato son el corazón de la experiencia turística. El Gran Caribe, y específicamente Cartagena, representan perfectamente esa sinergia entre el lujo internacional y el patrimonio cultural afrocolombiano que el mundo está buscando”, afirmó Carmen Caballero, presidente de ProColombia. “Eventos como SUMAQ 2026 no solo elevan nuestro estándar competitivo, sino que conectan de manera genuina nuestra biodiversidad con los paladares más exigentes del globo”.

De acuerdo con Dominique Oudin, Chef Ejecutivo de Sofitel Legend Santa Clara y creador del Festival SUMAQ: “este encuentro busca visibilizar la riqueza de los productos colombianos, impulsar el desarrollo y la proyección del talento local, fomentar el intercambio de saberes con referentes internacionales y fortalecer un ecosistema donde la gastronomía se convierte en motor cultural, creativo y turístico”.

Entre tanto, Patrice Guaus, chef Ejecutivo de Sofitel Barú Cartagena afirma: “esta es una gran oportunidad para los amantes de la buena mesa. Con la visita de los Chefs Marcon se demuestra que Colombia ya está en el radar de los grandes chefs internacionales que desean venir a conocer los productos y las preparaciones de la cocina nacional, lo que nos hace sentir muy orgullosos del nivel que tiene el país”.

Bolívar: escenario de Estrellas Michelin

En marzo de 2026, la región será el foco de atención mundial con la llegada de la familia Marcon, liderada por el reconocido chef francés Régis Marcon (Tres Estrellas Michelin y ganador del Bocuse d’Or) y su hijo Paul Marcon (ganador del Bocuse d’Or 2025). También asistirá como invitado especial Thierry Mulhaupt, reconocido maestro pastelero y chocolatero francés. Este encuentro, enmarcado en el festival gastronómico SUMAQ 2026, tendrá como sede principal al Sofitel Legend Santa Clara en Cartagena. Además, durante el evento, la propuesta de la marca se extiende a otras propiedades clave de su portafolio en Colombia: Sofitel Bogotá Victoria Regia participa con la experiencia ‘2.400 metros más cerca de las estrellas’, mientras que el Sofitel Barú Cartagena Beach Resort se integra con su ‘Cena bajo las estrellas’.

En el marco de este evento, ProColombia desempeña un rol estratégico al liderar la misión de prensa internacional, gestionando la visita de tres periodistas especializados en turismo y gastronomía provenientes de Brasil y México, con el objetivo de amplificar la visibilidad del destino y posicionar la oferta de lujo del país en mercados clave de la región. Además, esta plataforma de alto nivel, que cuenta con aliados estratégicos como Air France, busca posicionar a Colombia como el nuevo referente del turismo de lujo en América Latina.

La oferta de Cartagena se fortalece con establecimientos que ya son leyendas internacionales, como es el caso del restaurante Celele del chef Jaime Rodríguez. Este proyecto ha mantenido una trayectoria ascendente en la prestigiosa lista Latin America’s 50 Best Restaurants, alcanzando en 2025 su posición histórica más alta como el número 5 de toda la región. Además de figurar en la lista global de The World’s 50 Best Restaurants, Celele ha sido reconocido como el Restaurante Más Sostenible del Mundo, un testimonio del compromiso del Gran Caribe con el abastecimiento ético y el apoyo a las comunidades productoras locales.

Complementando esta oferta de élite, el potencial de Bolívar radica en la preservación de sus saberes más profundos. En el hotel Sofitel Barú Cartagena Beach Resort, la iniciativa Sabores y Memorias integra a cocineras tradicionales para rescatar técnicas ancestrales, fusionándolas con la sofisticación de la alta cocina contemporánea. De igual manera, experiencias como el Beyond the Wall Cartagena: Street Food Tour ofrecen una inmersión auténtica en el legado afrodescendiente de la ciudad. A través de este recorrido, guías locales conectan los sabores de la comida callejera con la memoria colectiva, transformando cada bocado en una expresión de resistencia y creatividad cultural.

Finalmente, el Gran Caribe Colombiano se presenta ante el mundo como una de las despensas más biodiversas del planeta, albergando más de 430 variedades de frutas que enriquecen su propuesta gastronómica. Espacios vivos como el Mercado de Bazurto en Cartagena atraen a un perfil de turista experimental y existencial que busca autenticidad y contacto directo con el entorno.