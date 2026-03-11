Cartagena reporta cero muertes maternas desde el año 2024

En visita a la ciudad, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó el trabajo que, en materia de mejoramiento de los servicios de la salud de los cartageneros, viene adelantando el Gobierno distrital del alcalde, Dumek Turbay Paz, con la implementación de los Equipos Básicos en Salud y el plan de reducción de la mortalidad materna.

El jefe de la cartera de Salud, quien presidió un encuentro con alcaldes del departamento de Bolívar que recibieron 17 vehículos para prestar servicios de atención ambulatoria y de brigadas de salud, felicitó al Gobierno de Cartagena por el esfuerzo que viene haciendo el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, en mantener cero muertes maternas directas, cifras que se sostienen desde el año 2024, cuando asumió el alcalde Mayor, Dumek Turbay.

Sobre el tema, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, señaló que: “gracias al acompañamiento del Gobierno nacional y a la articulación entre el sector prestador y asegurador, bajo la articulación del Dadis, las cifras de muertes maternas en Cartagena pasaron de una razón de 65,4 por 1.000 nacidos vivos, casos en 2023, a cero muertes directas tempranas en 2024 y 2025”.

Navarro España destacó que: “igualmente, indicadores como la reducción de las cifras de mortalidad infantil en 12,5% menos que en el año 2024, incluyendo las producidas por desnutrición y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), donde los equipos básicos de salud han jugado un papel trascendental en la identificación y caracterización de la población de riesgo, permitiendo canalizar dicha población a los servicios de salud y así tener una reducción de los índices generales de mortalidad en enfermedades prevalentes de la infancia infantil”.

A su vez, el director, aprovechó para recordarle al ministro de Salud el proyecto gestionado por el Distrito ante el Ministerio para la construcción de una unidad de salud mental que funcione en la ciudad, a lo que el jefe de la cartera de la Salud indicó que, desde el Gobierno nacional, se está trabajando para que una parte de las instalaciones de la antigua clínica de El Bosque se presten servicios relacionados con la salud mental.

En el encuentro también se exaltó por parte del Ministerio de Salud el papel de la ESE Cartagena de Indias y la importancia de los 78 equipos básicos de salud que tienen presencia en el territorio de Cartagena, corregimientos, incluyendo zonas apartadas como el Islote y la zona insular.

“Felicitaciones a la Alcaldía de Cartagena y, especialmente a la Gerente de la ESE Cartagena de Indias, por haber incluido a los médicos ancestrales en los equipos básicos de salud de Cartagena, porque las comunidades afro e indígenas tienen gobiernos propios, tradiciones y atención diferencial, que es importante en la cultura de nuestras comunidades y eso es un trabajo diferencial que aporta mucho”, indicó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Por su parte, la gerente de la ESE Cartagena, Sabrina Van-Leenden, luego de escuchar las palabras del jefe de la cartera de salud, señaló: “Somos una entidad de orden territorial que cuenta con 47 centros de atención en salud distribuidos en la ciudad, corregimientos y zona insular, incluidos tres modernos hospitales recientemente inaugurados con el liderazgo de la administración del alcalde Dumek Turbay, que nos permiten prestar servicios de salud de calidad resaltando, especialmente, la atención materno infantil oportuna, en todos los rincones de la ciudad”.

“Hoy recibimos cuatro Equipos Básicos especializados, como uno de los anuncios importantes que hizo el ministro de Salud para Cartagena y están relacionados con ginecología, pediatría, medicina interna y psicología”, concluyó Sabrina Van-Leenden.