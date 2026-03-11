Cartagena recibe la primera línea automatizada de ensamble de estibas en Colombia

La modernización industrial sigue ganando terreno en Cartagena. Central de Maderas anunció la puesta en marcha de la primera línea automatizada de ensamble de estibas en Colombia, una tecnología proveniente de Barcelona, España, que fue instalada en su planta de Cartagena y que permitirá más que duplicar la capacidad productiva de la operación.

Con esta incorporación, la compañía se convierte en la primera y única empresa del país en implementar una línea automatizada de este tipo, lo que permitirá incrementar la producción diaria de estibas de madera de 1.000 a 2.600 unidades, alcanzando una capacidad estimada de 52.000 estibas mensuales.

La inversión se da en un contexto de crecimiento industrial y logístico de Cartagena, una ciudad que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales centros productivos del país gracias a su actividad portuaria y al fortalecimiento de su tejido empresarial. Este dinamismo ha impulsado la llegada de nuevas inversiones tecnológicas que contribuyen al desarrollo económico y al empleo formal en la región.

La nueva línea automatizada reemplaza el proceso anterior de ensamble manual en bancos de trabajo, permitiendo acelerar los tiempos de producción, mejorar la eficiencia operativa y optimizar los procesos industriales de la planta.

“Esta inversión representa un paso importante para fortalecer nuestra operación en Cartagena y avanzar en la modernización de nuestros procesos productivos. La incorporación de esta tecnología no solo nos permite aumentar nuestra capacidad de producción, sino también acompañar el crecimiento industrial de la ciudad con nuevas oportunidades de empleo formal”, señaló Nicoll Monguí, coordinadora comercial y despachos de Central de Maderas.

Central de Maderas es una empresa especializada en la fabricación de estibas de madera, activos logísticos fundamentales para el transporte, almacenamiento y distribución de mercancías en distintos sectores industriales. Con la nueva maquinaria, la planta podrá fabricar distintos tipos de estibas, incluyendo estibas de taco y de repisas en diferentes dimensiones, ampliando su capacidad productiva y fortaleciendo la competitividad de la compañía.

Con esta incorporación tecnológica, Central de Maderas consolida su operación en Cartagena con una capacidad superior a 50.000 estibas nuevas mensuales, posicionándose como empresa pionera en la automatización de procesos dentro de la industria de estibas en Colombia y proyectando el crecimiento de su operación en uno de los principales centros industriales del país.