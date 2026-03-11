Capturado hombre con condena vigente desde hace siete años en el sur de Bolívar

Llegó hasta la estación de Regidor con la intención de solicitar un documento que necesitaba para anexarlo a una hoja de vida

Lo que parecía una diligencia normal terminó en captura. Un ciudadano llegó hasta la estación de Policía del municipio de Regidor, sur de Bolívar, con la intención de solicitar un documento que necesitaba para anexarlo a una hoja de vida, pues se encontraba buscando empleo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sin embargo, cuando los uniformados realizaron el procedimiento rutinario de verificación de antecedentes, se llevaron una gran sorpresa.

El hombre fue identificado como Amado Gonzales Ruiz, de 51 años de edad, natural de Barranco de Loba, Bolívar, y de ocupación oficios varios.

Durante el procedimiento, los policías verificaron su identidad a través del dispositivo PDA institucional, el cual arrojó un requerimiento judicial vigente.

De inmediato se solicitó ampliación de la información ante la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, confirmándose que el ciudadano era requerido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar.

Contra Gonzales Ruiz pesaba una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por el cual había sido condenado a 108 meses de prisión.

Según las autoridades, el hombre llevaba aproximadamente siete años evadiendo a la justicia.

Tras confirmarse el requerimiento judicial, los uniformados procedieron a materializar la captura, leyéndole de manera inmediata los derechos que le asisten como persona capturada, garantizando en todo momento el respeto por su dignidad humana y el debido proceso.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por la condena impuesta.

“Nuestros policías realizan controles permanentes y verificaciones de antecedentes que permiten hacer efectivas órdenes judiciales pendientes. Seguiremos trabajando para que quienes tengan cuentas con la justicia respondan ante las autoridades y así garantizar la seguridad y convivencia en el departamento de Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía reiteró que estos procedimientos hacen parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y hacer cumplir las decisiones judiciales en el territorio.