ICETEX abre renovación de créditos educativos para segundo semestre de 2026

EDUCACIÓN

El ICETEX, abrió oficialmente el proceso de renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026, trámite que deberán realizar más de 107.000 estudiantes antes del próximo 28 de agosto para asegurar el desembolso de sus matrículas y apoyos de sostenimiento.

Según informó el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, el instituto destinará recursos propios por $1,03 billones para garantizar la continuidad de 107.204 créditos educativos vigentes de pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior.

“De esta forma el ICETEX cumple el compromiso de acompañar el sueño de más de 107.000 estudiantes que continúan cursando sus programas académicos y que confiaron en la entidad para financiar sus estudios”, señaló Urquijo.

La entidad explicó que el proceso de renovación es obligatorio para efectuar el giro de matrícula a las universidades y, en el caso de los créditos de sostenimiento, para realizar el desembolso a las cuentas personales de los beneficiarios.

¿Cómo se realiza el proceso de renovación del crédito educativo?

Actualizar sus datos en el sitio web del ICETEX, en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-del-credito Presentar el formulario en la Institución de Educación Superior (IES) donde estudia.

Si el estudiante cumple con los requisitos y sigue el procedimiento establecido, la universidad gestionará la renovación del crédito educativo con el ICETEX, asegurando el giro correspondiente.

Cabe resaltar que para realizar el giro del siguiente periodo académico es necesarios que los estudiantes, como los deudores solidarios de los créditos en la modalidad sostenimiento y de Universidades sin convenio con el ICETEX, realicen primero la autenticación biométrica, para posteriormente realizar el proceso de actualización de la información personal a través de la página web y finalmente la renovación para el respectivo desembolso.