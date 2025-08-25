Excongresista del Centro Democrático es condenado a 5 años de prisión por compra de votos

JUSTICIA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara, Gustavo Londoño García, del partido Centro Democrático, como coautor del delito de corrupción al sufragante, derivado de su campaña electoral para las elecciones al Congreso de la República del 2018.

Los hechos se relacionan con los ofrecimientos de títulos de bachillerato y cursos de capacitación expedidos por el instituto Petroschool, entregados masivamente en el departamento del Vichada a cambio de votos.

La Sala afirmó que el integrante del uribismo “no solo consintió, sino que se benefició directamente de la entrega masiva de títulos académicos sin respaldo legal, como forma de captar apoyo electoral en comunidades vulnerables del departamento".

La Corte enfatizó que esta estrategia, diseñada y ejecutada desde la sede misma de su campaña y en coordinación con el rector del establecimiento educativo Petroschool, transformó una necesidad social del acceso a la educación, como forma de desarrollo, en un instrumento de manipulación clientelista, donde el conocimiento fue sustituido por el cálculo electoral.

En consecuencia, Londoño García fue condenado a 5 años y 5 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas igual al de la pena principal impuesta y, multa de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

En este fallo también se concedió el benefició de prisión domiciliaria, que se hará efectiva una vez la sentencia cobre legal ejecutoria.