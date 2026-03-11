46 % de ejecución del nuevo colegio de Parque Heredia en el sur de Cartagena

La construcción de la nueva Institución Educativa de Parque Heredia avanza con paso firme y ya alcanza un 46 % de ejecución física total, consolidándose como una de las obras estratégicas del histórico plan educativo liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz. En los últimos días, los trabajos se han consolidado en los distintos bloques académicos y en las áreas complementarias del plantel.

Así va el colegio

En el Bloque A se adelantó el levantamiento de antepechos en el eje 3 y el enrolamiento de láminas de cubiertas autoportantes, las cuales ya se encuentran en sitio para su instalación. En el Bloque B se realizó el armado de formaletas y la fundida de 13 columnas correspondientes al segundo piso. En los Bloques C y D continúan los trabajos de mampostería en áreas de aulas, levantamiento de antepechos, pañete exterior e instalación de redes sanitarias y eléctricas en los salones. Además, se ejecutan acabados y pintura en el salón modelo, que permitirá visualizar las condiciones finales de entrega.

La zona deportiva también presenta avances importantes. En la cancha se ejecutó la instalación de formaletas y la fundida de vigas de cimentación en todo el tramo del eje 2, así como la fundida de pedestales.

Este proyecto se desarrolla, de momento, con un equipo de 53 trabajadores y el apoyo de una retroexcavadora y dos minicargadores, maquinaria que permite optimizar tiempos.

El alcalde Dumek Turbay ha reiterado que esta institución no es solo una obra física, sino una inversión en el futuro de la ciudad: “Estamos construyendo mucho más que aulas; estamos construyendo oportunidades. La educación es la base de la transformación social que queremos para Cartagena, y por eso estamos haciendo lo que nunca antes se había hecho en infraestructura educativa”.

Un plan educativo sin precedentes en Cartagena

La Institución Educativa de Parque Heredia forma parte del ambicioso programa que contempla la construcción de cinco nuevos colegios en Bayunca, Pasacaballos, Parque Heredia, Antonio José de Sucre y Ciudadela de La Paz, con una inversión que supera los 170 mil millones de pesos.

Se trata de una apuesta histórica para cerrar brechas de cobertura en sectores donde durante años no existió infraestructura educativa suficiente. En zonas como Cerros de Albornoz, por ejemplo, donde no hay instituciones oficiales, la nueva sede de Antonio José de Sucre marcará un antes y un después.

Estos planteles contarán con salón múltiple, comedor escolar, laboratorios, sala de informática, biblioteca abierta a la comunidad, aula lingüística, aula polivalente, zonas administrativas, cancha cubierta, áreas recreativas, cerramiento, parqueaderos y paisajismo. Serán espacios diseñados no solo para la enseñanza, sino para convertirse en centros de encuentro comunitario, deportivo y cultural.

De manera paralela, la Alcaldía Mayor de Cartagena anunció para 2026 una inversión adicional de 46 mil millones de pesos para la rehabilitación de 31 instituciones educativas en las tres localidades, beneficiando a más de 20.461 estudiantes.

Con el avance sostenido del colegio de Parque Heredia, el gobierno del alcalde Dumek Turbay continúa consolidando una transformación estructural del sistema escolar del Distrito, demostrando que en Cartagena la mejora de la infraestructura educativa dejó de ser una promesa para convertirse en realidad.