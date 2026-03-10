Unicartagena será sede académica del Curso de la Academia de Derecho Internacional de La Haya

La ciudad de Cartagena y la Universidad de Cartagena se convierten en escenario académico de uno de los programas más prestigiosos del mundo en el campo del derecho internacional. Del 10 al 20 de marzo, la institución será sede del Curso de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en América Latina y el Caribe, una iniciativa de alto nivel que reúne a jueces, académicos y juristas internacionales vinculados a la Corte Internacional de Justicia y a destacadas universidades del mundo.

Este curso, tradicionalmente realizado en La Haya, Países Bajos, se desarrolla por primera vez fuera de su sede natural y encuentra en Colombia y en la región Caribe un espacio estratégico para el diálogo jurídico internacional, reconociendo el papel de América Latina y el Caribe en los debates contemporáneos del derecho internacional.

En este contexto, Cartagena de Indias, ciudad histórica y portuaria del Caribe colombiano y punto de encuentro entre América, Europa y el mundo, fue elegida como sede para esta edición regional del programa. La Universidad de Cartagena, institución con casi dos siglos de historia, participa como sede académica anfitriona de esta importante iniciativa que busca fortalecer los espacios de formación especializada y reflexión jurídica en la región.

El evento es organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en articulación con la Academia de Derecho Internacional de La Haya, con el propósito de promover el intercambio académico, la cooperación jurídica internacional y el fortalecimiento de capacidades en derecho internacional en América Latina y el Caribe.

El acto protocolario de apertura se realizará el martes 10 de marzo en el Palacio de la Proclamación, con la participación del rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkún Castillejo, acompañado por directivas de la institución, representantes del Gobierno Nacional y autoridades invitadas.

Además de las sesiones académicas, el programa incluirá actividades culturales que permitirán a los participantes acercarse al contexto histórico, cultural y universitario de la ciudad. Entre ellas se destaca la actividad “Gabo y el mundo”, programada para la tarde del martes 17 de marzo, a cargo del historiador Javier Ortiz Cassiani, que estará acompañada por una visita a la exposición “La nostalgia viaja en tren”, actualmente abierta al público en el Claustro de La Merced.

Las sesiones académicas y el acto de clausura se desarrollarán en espacios emblemáticos de la Universidad de Cartagena, como el Aula Máxima de Derecho y el Paraninfo Rafael Núñez del Claustro San Agustín, escenarios históricos del pensamiento jurídico en el Caribe colombiano.

Para la Universidad de Cartagena, la realización de este encuentro académico internacional reafirma, una vez más, su compromiso con la proyección global del conocimiento, así como con la consolidación de la región como un territorio activo en la construcción de debates contemporáneos sobre derecho internacional, justicia global y cooperación entre naciones.