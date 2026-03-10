Transcaribe aclara fallas en su portal web y descarta hackeo tras reportes de usuarios

Un parte de tranquilidad entregó las directivas de Transcaribe a los usuarios del sistema masivo, luego de que se viralizaran reportes sobre un supuesto “hackeo” a su plataforma digital oficial. La empresa fue enfática en señalar que la seguridad de los datos no ha sido comprometida y que el incidente respondió estrictamente a causas técnicas internas.

La alarma se encendió en redes sociales cuando varios cartageneros, al intentar consultar saldos, rutas o movimientos de sus tarjetas, se encontraron con una interfaz desconocida y contenidos redactados en idioma turco. La situación impidió durante varias horas el acceso normal a los servicios virtuales, lo que alimentó teorías sobre un posible ataque informático externo.

Falla técnica, no ciberataque

Ante la confusión, el equipo de sistemas de Transcaribe emitió un pronunciamiento oficial explicando que la aparición de caracteres extraños y la caída del servicio fueron el resultado de un inconveniente durante un proceso de actualización de servidores.

“El sistema no ha sufrido ningún ataque malintencionado ni ningún tipo de hackeo”, aseguró la entidad, aclarando que la alteración visual en la página principal fue una consecuencia técnica del mantenimiento y no una vulneración a la infraestructura digital de la ciudad.

Seguridad de los datos

Uno de los puntos que más preocupaba a los usuarios era la posible exposición de información personal vinculada a las tarjetas de viaje. Sobre esto, Transcaribe confirmó que ninguna base de datos fue expuesta, por lo que los saldos y la información de los usuarios permanecen protegidos.

Actualmente, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento total del portal para que los ciudadanos puedan retomar sus consultas habituales de rutas y tiempos de llegada. La empresa lamentó los inconvenientes causados y pidió a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas sobre la estabilidad del sistema.