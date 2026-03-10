Por primera vez en América Latina: La Academia de La Haya inicia cursos de Derecho en Cartagena

Cartagena marcará un hito en la historia jurídica de la región al convertirse en sede de la primera edición en América Latina y el Caribe de los cursos de Derecho Internacional de la Academia de La Haya que, además, se realizarán por primera vez en español en esta parte del mundo.

La ciudad será epicentro del derecho internacional del 10 al 20 de marzo de 2026, cuando recibirá a más de 100 juristas, académicos y estudiantes provenientes de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Alemania, México, Panamá, Perú, España, Túnez, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, consolidando a Cartagena como un escenario global para el diálogo jurídico.

Durante estas dos semanas se desarrollarán conferencias y sesiones académicas sobre temas clave del derecho internacional como el acceso de individuos y minorías a cortes internacionales, la práctica de la abogacía ante tribunales internacionales, el impacto de las guerras comerciales en los acuerdos de libre comercio, la sostenibilidad y los derechos de la naturaleza, el futuro del arbitraje internacional, la justicia restaurativa y transicional y los desafíos del derecho internacional en la economía digital.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, la directora de la Oficina de Cooperación Internacional, María Abondano, destacó la importancia de este logro para la ciudad, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, que una vez más consolida a la ciudad como epicentro de eventos de talla mundial.

“Hace más de un año recibimos esta solicitud por parte de la embajadora de Colombia en los Países Bajos, Carolina Olarte Bácares, y desde entonces hemos venido acompañando todo el proceso para hacerlo posible. Agradecemos especialmente a la embajadora por creer en Cartagena y por confiar, desde su misión diplomática, en que nuestra ciudad podía convertirse en un epicentro internacional del derecho”, señaló.

La realización de estos cursos posiciona a Cartagena como un nuevo punto de encuentro del pensamiento jurídico internacional, fortaleciendo el multilateralismo y el papel del español en el desarrollo del derecho internacional.