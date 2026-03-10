No hay avances en licencia ambiental para anillo vial externo metropolitano de Bucaramanga. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

El anillo vial externo metropolitano, una de las obras de infraestructura de mayor importancia para el área metropolitana de Bucaramanga sigue sin licencia ambiental. Eso significa que no hay mayores avances en la construcción de la carretera para unir a Piedecuesta con Girón y que de esta manera haya una alternativa de movilidad sin necesidad de entrar a la capital de Santander.

Voceros de Prosantander, de la Cámara de Comercio y el gobernador Juvenal Díaz Mateus se reunieron para analizar lo que ocurre con el anillo vial, un proyecto que fue adjudicado hace unos años en medio de cuestionamientos de varios sectores, entre ellos la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI.

“Sin licencia ambiental no hay avances”, exclamó el gobernador ante los medios en su despacho al término de la reunión.

Dijo que revisando los avances de la obra se acordó “dar un empuje al proyecto. Habló de ”unas tareas críticas que hay que sacar adelante, una de ellas la licencia ambiental”.

El gobernador agregó que es necesario priorizar la construcción de la vía que va desde el Buey hasta Chocoíta de tal forma que usemos lo que es más fácil de ejecutar de momento".

La tercera de las tareas es hacer la gestión predial para poder avanzar con el proyecto.