La debacle del partido Liberal en Santander; se quedó sin senadores

Bucaramanga

El otrora partido Liberal no tendrá senadores de origen santandereano o ligados al departamento en la próxima legislatura; las tres figuras de esa colectividad que participaron en las elecciones de este 8 de marzo no tuvieron éxito, a pesar de que los pronósticos los favorecían.

En uno de los casos, un senador veterano, el santandereano con más tiempo en el Congreso de la República no volverá a ocupar una curul; los otros dos vieron frustrada la posibilidad de retornar a las curules que ocuparon en el pasado reciente.

Jaime Durán Barrera

El senador Jaime Durán Barrera fue hasta el fin de semana de las elecciones uno de los grandes electores de Santander; ha estado en el Congreso en varias legislaturas; era uno de los políticos con una estructura bien elaborada para conseguir los votos necesarios para refrendar la credencial.

Sin embargo, Durán Barrera, quien estaba en el puesto 13 de la lista roja apenas logró 69.852 votos.

Richard Aguilar Villa

El exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa había logrado el aval del partido Liberal en su intento por regresar al Senado de la República.

Para presentar su candidatura, lanzó un libro en el que contaba la historia del escándalo en el que se vio inmerso por supuestas irregularidades en materia de contratación cuando fue gobernador.

En las elecciones del 8 de marzo sacó 73.867 votos.

Horacio José Serpa

El hijo del gran dirigente liberal, Horacio Serpa Uribe tampoco retornará al Senado. En los comicios, obtuvo 65.469 sufragios.

Entre los tres aspirantes sumaron más de 200.000 votos, pero aun así estarán por fuera del grupo de senadores liberales en la próxima legislatura.