IPS Niños de Papel lideró jornada ambiental en Canapote

La IPS Niños de Papel lideró una jornada especial de trabajo ambiental en el barrio Canapote, enfocada en la recuperación de los alrededores del Caño Juan Angola, uno de los ecosistemas más representativos de la ciudad.

La iniciativa reunió esfuerzos de diferentes entidades comprometidas con la protección del entorno y el bienestar de la comunidad. En la actividad participaron Aguas de Cartagena, Pacaribe y el Establecimiento Público Ambiental (EPA), sumando capacidades para promover un entorno más limpio y saludable para los habitantes del sector.

Durante la jornada se desarrollaron acciones de limpieza y sensibilización ambiental, orientadas a fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar este ecosistema y cuidar los recursos naturales de la ciudad.

“Para Aguas de Cartagena es fundamental sumar esfuerzos con organizaciones sociales y la comunidad para proteger nuestros ecosistemas. Apoyar esta jornada liderada por la IPS Niños de Papel reafirma nuestro compromiso con la recuperación del Caño Juan Angola y con la transformación ecológica de la ciudad, promoviendo una Cartagena más limpia y sostenible”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Por su parte, la gerente de la IPS Niños de Papel Judith Romero Logreira, destacó la importancia de estas acciones para el bienestar de la comunidad. “Desde la IPS Niños de Papel reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar integral de la comunidad liderando esta jornada de recuperación del Caño Juan Angola. Estamos convencidos de que un entorno saludable también es fundamental para la salud y la calidad de vida de los cartageneros, por ello agradecemos el apoyo de Aguas de Cartagena y de las entidades que se sumaron a esta iniciativa”.

Con este tipo de acciones se sigue impulsando la transformación ecológica de Cartagena, promoviendo una ciudad cada vez más limpia, verde y sostenible reafirmó Montoya Cañas.