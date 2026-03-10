Histórico: Inician en Cartagena los cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya

Bolívar y Cartagena entran en la agenda jurídica global. Por primera vez en su historia y fuera de Europa, la prestigiosa Academia de Derecho Internacional de La Haya eligió a la capital bolivarense como sede de uno de sus programas académicos más importantes, un encuentro que reúne en la ciudad a juristas, diplomáticos y académicos de distintos países para debatir los principales desafíos del derecho internacional contemporáneo.

Esta intensa agenda académica, que se desarrolla en América Latina y se extenderá hasta el próximo 20 de marzo, posiciona a Cartagena como un escenario clave para la reflexión jurídica internacional y proyecta a Bolívar como anfitrión de grandes encuentros académicos de talla mundial.

La secretaria general de la Gobernación de Bolívar y gobernadora encargada, Juliana Solano Char, destacó la relevancia de que el departamento haya sido escogido para albergar este programa de alto nivel académico, considerado uno de los espacios más influyentes para la formación y el debate en derecho internacional.

“Este es el programa de Derecho Internacional de la Academia de La Haya, uno de los más prestigiosos del mundo. Tradicionalmente se realiza únicamente en Europa y esta es la primera vez que se desarrolla fuera de ese continente. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo en nuestro departamento y en la ciudad de Cartagena”, afirmó.

Solano Char explicó que la realización de este evento es resultado de un trabajo institucional adelantado por la Gobernación de Bolívar, en articulación con el Distrito de Cartagena, para posicionar al territorio no solo como destino turístico internacional, sino también como sede de grandes encuentros académicos, culturales y de pensamiento.

“Este es el resultado de un esfuerzo que venimos impulsando desde la Gobernación y el Distrito para proyectar a Bolívar como epicentro de eventos de talla internacional. Hoy nos han dado la confianza de realizar este importante programa aquí”, señaló.

El curso cuenta con 100 cupos, lo que permite a sus participantes acceder a un espacio de formación de alto nivel que reúne principalmente a abogados, académicos, jueces, diplomáticos, funcionarios de la rama judicial y servidores públicos provenientes de diferentes países.

Entre los expositores se encuentran reconocidos profesores y expertos internacionales procedentes de Francia, Inglaterra, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Colombia, conformando una planta académica de primer nivel pocas veces reunida en América Latina.

Durante las jornadas se abordarán temas clave del derecho internacional contemporáneo. Entre las conferencias programadas se destacan:

• El acceso de los individuos y las minorías a cortes y tribunales internacionales.

• El impacto de las guerras comerciales y las tarifas en los acuerdos de libre comercio.

• El presente y futuro del arbitraje internacional.

• La construcción de paz a través de la justicia restaurativa y transicional.

Las actividades académicas se desarrollarán en escenarios emblemáticos de la ciudad como el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, el Palacio de la Proclamación, sede de la Gobernación de Bolívar, y el Paraninfo de la Universidad de Cartagena.

La apertura del programa estuvo a cargo del jurista y diplomático Juan Manuel Gómez Robledo, quien abordó las contribuciones de América Latina al derecho internacional y la importancia de fortalecer la participación de la región en los debates jurídicos globales.

Con la realización de este programa, Cartagena y Bolívar consolidan su posicionamiento como un escenario académico internacional para el debate jurídico y la cooperación global, fortaleciendo su papel en la promoción del conocimiento y proyectando a la región Caribe en los escenarios internacionales.