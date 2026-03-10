Conductor sufrió un infarto y volcó su vehículo en el Centro Histórico

Lo que parecía ser un aparatoso accidente de tránsito por imprudencia, resultó ser una angustiante emergencia vital. Un conductor, cuya identidad se mantiene bajo reserva, terminó volcado en su vehículo en la concurrida calle Sargento Mayor tras sufrir un síncope cardíaco mientras manejaba.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El incidente se registró hacia las 12:30 p. m., en el corazón del Centro Histórico, provocando una escena de pánico entre los cientos de turistas, comerciantes y peatones que a esa hora transitan por una de las zonas más dinámicas de la capital de Bolívar.

El origen del siniestro

De acuerdo con el reporte preliminar del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), el hombre perdió el conocimiento debido a un paro cardíaco fulminante justo cuando se desplazaba por la vía. Al quedar sin control, el automóvil colisionó contra otro vehículo que se encontraba en el sector y, debido al impacto y la maniobra errática, terminó volcado lateralmente sobre el pavimento.

La reacción de los testigos fue inmediata. Mientras algunos auxiliaban al conductor atrapado, otros dieron aviso a los organismos de socorro. Minutos después, ambulancias y agentes del DATT arribaron al lugar para gestionar la movilidad y trasladar al afectado a un centro asistencial cercano.

Estado de salud y control del área

El conductor recibió atención especializada bajo pronóstico reservado. Las autoridades de tránsito confirmaron que, pese a lo impactante de la escena y a que el vehículo quedó llantas arriba en una calle estrecha, no se reportaron peatones heridos ni víctimas fatales adicionales.

El flujo vehicular en el Centro Histórico se vio interrumpido por cerca de una hora mientras las grúas retiraban el automóvil siniestrado y el personal de emergencia aseguraba el área. El DATT adelanta las verificaciones técnicas de rigor, aunque todo apunta a que una crisis de salud preexistente fue la causa única de este suceso que paralizó el mediodía cartagenero.