Colombia define su ruta digital: Gobierno presenta la nueva Política de Espectro 2026-2029

En un momento decisivo para la conectividad y la adaptación digital del país, Colombia logra consolidar una nueva propuesta para administrar uno los recursos más estratégicos de su ecosistema tecnológico: la Política de Gestión de Espectro 2026-2029, liderada por el Ministerio TIC y la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

El documento, que plantea un entorno de gestión más eficiente e innovador, capaz de responder a las transformaciones de la industria, a las necesidades del Estado y a la urgencia de cerrar brechas con herramientas modernas y sostenibles, fue presentado por la ministra TIC, Carina Murcia, en Andina Link 2026, que se lleva a cabo en Cartagena.

“En esta Política nos enfocamos en promover la prestación de los servicios de Internet en los territorios, y sobre todo en establecer pautas concretas para que el espectro, que es un bien público, pueda ser usado por todas y todos. Quisimos dar un paso más, para convertirlo en un recurso que se traduzca en más conectividad y en más oportunidades para la gente, que no sea solamente conectar cables o instalar antenas, sino que las comunidades puedan tener comunicación e internet. Así, no solo nos comunicamos, sino que conectamos sueños”, explicó la ministra TIC, Carina Murcia.

La formulación de la Política parte de bases sólidas que recogen el marco legal vigente, referentes de política pública, el balance de la política anterior y el análisis de experiencias y tendencias internacionales en telecomunicaciones. Ese sustento permite aterrizar una conversación compleja en decisiones públicas con dirección estratégica, respaldo técnico y capacidad de ejecución.

El documento reconoce que el país debe responder a un entorno tecnológico en plena transformación. La evolución hacia 5G y 5G Advanced, el crecimiento de la oferta satelital, el desarrollo de nuevas bandas y la necesidad de mecanismos más flexibles de asignación y uso exigen una institucionalidad capaz de anticiparse, adaptarse y planificar con mejor información. En esa línea, la propuesta recoge además una lectura internacional muy clara que indica que hoy la gestión de este recurso ya no puede moverse solo desde esquemas rígidos. Las tendencias apuntan a modelos más flexibles, con mejor estimación de demanda, mayor uso de analítica de datos, impulso a servicios satelitales y una participación más activa en escenarios internacionales de armonización y discusión técnica.

El nuevo marco de acción establece ocho objetivos y 31 líneas de acción orientadas a fortalecer la identificación de demanda, promover nuevos esquemas de gestión y uso, consolidar la oferta de servicios satelitales, robustecer la vigilancia, inspección y control, e incorporar más tecnología a la gestión pública. También busca consolidar un marco de colaboración y coordinación que visibilice la importancia de este tema para el Estado, el sector privado y la ciudadanía.

A esto se suma una apuesta institucional por mejorar las herramientas que soportan la gestión. La propuesta contempla ajustes a la arquitectura de TI, digitalización de procesos, gobernanza de datos e incorporación de analítica, inteligencia artificial, machine learning y otras capacidades que pueden hacer más precisa, oportuna y moderna la toma de decisiones.

Más allá de su dimensión técnica, la Política de Gestión del Espectro expresa una definición de fondo sobre la manera en que Colombia quiere relacionarse con su futuro digital. Administrar mejor este recurso no solo significa ordenar procesos o responder a las dinámicas de la industria. También significa asumir que la conectividad, la innovación y la evolución tecnológica deben traducirse en dignidad, equidad y más oportunidades para los territorios y para la gente.

La construcción de esta propuesta incorporó, además, elementos de diagnóstico, revisión institucional y espacios de participación, lo que refuerza su carácter técnico, abierto y dialogado. Con ello, el Ministerio TIC no solo presenta un marco de gestión para los próximos años, sino una señal clara de liderazgo frente a uno de los desafíos más importantes para la conectividad, la competitividad y la modernización del país.