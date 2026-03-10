CNE blinda votos en Bolívar: plataforma Comitium llega para garantizar transparencia en escrutinios

En cumplimiento de su misión constitucional de garantizar procesos electorales transparentes y confiables, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lideró en el departamento de Bolívar la implementación de la plataforma tecnológica Comitium, una herramienta que permitió optimizar la logística electoral, fortalecer la vigilancia de los partidos políticos y facilitar el seguimiento en tiempo real de los resultados.

Durante la jornada electoral, la plataforma permitió que testigos electorales y organizaciones políticas monitorearan los votos desde los distintos puestos de votación y realizaran la digitalización de los formularios E-14 sin contratiempos, contribuyendo a un proceso ágil, organizado y transparente en todo el territorio, incluyendo el distrito de Cartagena y los municipios del departamento.

Tras el cierre de las urnas y con el avance del proceso de escrutinio, el balance tecnológico en Bolívar es positivo. La plataforma Comitium se consolidó como una herramienta clave para fortalecer la transparencia y la eficiencia en el desarrollo del proceso electoral.

Acreditación eficiente de testigos

Uno de los principales logros de la jornada fue la gestión efectiva en la acreditación de los actores encargados de vigilar el proceso electoral.

A través de la plataforma, testigos electorales, testigos de escrutinio y remanentes obtuvieron sus credenciales tanto en formato digital como físico de manera ágil, lo que permitió su presencia oportuna en los puestos de votación ubicados en Cartagena y en los diferentes municipios de Bolívar.

Transmisión de información en tiempo real

La implementación de la plataforma también permitió optimizar la transmisión de información electoral, superando los tradicionales tiempos de espera en el reporte de resultados.

Los jurados de votación y delegados pudieron cargar los formularios E-14 sin contratiempos técnicos, garantizando que cada acta de mesa quedara registrada y disponible para su consulta. De igual manera, los partidos y agrupaciones políticas tuvieron acceso a la información de las mesas en tiempo real, fortaleciendo los principios de legitimidad, transparencia y control electoral.

Con este despliegue tecnológico, el Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con la modernización del sistema electoral colombiano y con la garantía de que la voluntad ciudadana sea respetada en todo el territorio nacional, bajo el estricto cumplimiento de la ley.