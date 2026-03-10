Cárcel para mujer que cogió a golpes a agente de tránsito en Cartagena: le negaron la domiciliaria

Un fuerte precedente judicial se sentó en la capital de Bolívar tras la condena a cuatro años de prisión contra María José Romero Gutiérrez. La mujer fue hallada responsable del delito de violencia contra servidor público, luego de protagonizar una brutal agresión contra una agente del Departamento de Tránsito y Transporte (DATT) en pleno ejercicio de sus funciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos ocurrieron durante un operativo de control rutinario cuando los agentes requirieron una motocicleta cuyo conductor no portaba casco. Al verificar la documentación, las autoridades confirmaron que el vehículo no tenía SOAT ni revisión técnico-mecánica, y el conductor carecía de licencia de conducción.

La brutal agresión

Al informar sobre la inmovilización de la moto, Romero Gutiérrez, quien viajaba como parrillera, reaccionó con una violencia desmedida. Según el reporte del DATT, la mujer atacó a la agente con múltiples golpes de puño en el rostro, cabeza y cuello, causándole una herida abierta en la oreja izquierda y diversas contusiones que requirieron atención médica especializada.

Sin beneficios de casa por cárcel

El fallo judicial fue contundente. Además de la pena principal, el despacho negó cualquier tipo de subrogado penal, como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena. Esto significa que la condenada deberá cumplir su castigo en un centro carcelario, al acreditarse que actuó con pleno conocimiento e intención de lesionar a la autoridad.

Llamado al respeto por la autoridad

Tras conocerse la sentencia, el DATT emitió un comunicado oficial haciendo un llamado a la conciencia colectiva y la cultura vial.

“Detrás del uniforme hay servidores públicos que trabajan para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de todos. La agresión física o verbal no solo vulnera a la persona, sino que debilita los principios de convivencia social”, enfatizó la autoridad de tránsito.

Este fallo se convierte en una advertencia clara para los ciudadanos sobre las graves consecuencias legales que acarrea el irrespeto y la violencia contra los agentes que mantienen el orden en las vías de la ciudad.