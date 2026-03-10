Caen dos tras millonario robo en Cartagena: recuperan oro, celular y efectivo hurtados

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar y aprehender a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de sus pertenencias a un ciudadano, en el sur de la ciudad.

El resultado operativo se llevó a cabo en el barrio Ceballos, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a alias ‘El Elia’ de 19 años y aprehender un adolescente de 17 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado dos prendas de oro, un celular y dinero en efectivo. Objetos avaluados en más de 5 millones de pesos.

El capturado y el aprehendido, al parecer, serían los responsables de varios hurtos cometidos en ese sector. Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos y entregados a su propietario, quien agradeció la oportuna reacción policial.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 225 personas por este delito.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, logrando la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.