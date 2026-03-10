Ataque con explosivos en vía Panamericana, Cauca, deja un soldado muerto y dos militares heridos

Ataque con explosivos en vía Panamericana, en Patía, Cauca, deja un soldado muerto y dos militares

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió el 10 de marzo de 2026, cuando una patrulla del Grupo Liviano de Caballería N.º 8 realizaba operaciones de control territorial y fue impactada por la activación de un artefacto explosivo instalado en un área preparada, tipo campo minado.

Según el Ejército, el artefacto habría sido instalado por integrantes de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Como consecuencia de la explosión murió el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, quien fue evacuado en helicóptero y trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho, dos soldados más resultaron lesionados y fueron atendidos por enfermeros militares. Actualmente permanecen estables y bajo observación médica.

Tras el ataque, las tropas desplegadas en el área activaron los protocolos operacionales y aseguraron la zona para evitar nuevas afectaciones, mientras continúan las operaciones militares contra esta estructura armada en el sur del departamento del Cauca.