Alianza solidaria fortalece la educación infantil en Bocachica con donación

La alegría llegó envuelta en solidaridad al jardín infantil Peces de Colores, en Bocachica. Con una donación de dos televisores y kits escolares, la Fundación AGM Huellas de Piedra, Cemento País y la Sociedad Portuaria Mardique fortalecieron los procesos pedagógicos de este espacio comunitario que atiende a niños entre 0 meses y 3 años, acompañados por la Asociación Madres FAMI.

La entrega no solo significó nuevos equipos para el aprendizaje. También representó un gesto de respaldo al trabajo silencioso y constante de las madres comunitarias, quienes con dedicación han levantado, paso a paso, un lugar donde los niños pueden crecer rodeados de cuidado, juegos y primeras lecciones de vida.

En medio de sonrisas, palabras de gratitud y la curiosidad de los pequeños, las madres comunitarias recibieron la donación como una oportunidad para enriquecer las actividades pedagógicas que cada día realizan con los niños.Para Lucelis de Ávila Fernández, madre comunitaria y una de las mujeres que ha dedicado gran parte de su vida a la atención de la primera infancia en Bocachica, los nuevos equipos permitirán abrir más ventanas al aprendizaje.

“Con estos televisores los niños van a tener experiencias significativas”, expresó, al explicar que el material audiovisual permitirá reforzar los procesos pedagógicos y estimular la imaginación y el descubrimiento desde las primeras etapas de la vida.

El apoyo también fue recibido con emoción por parte de las demás madres comunitarias. Rosario Pérez señaló que la donación fue una sorpresa que llena de esperanza a quienes trabajan diariamente por el bienestar de los niños.

“Fue una gran bendición para nosotros y para los niños”, afirmó.

Detrás de este jardín infantil hay una historia de esfuerzo colectivo. Las madres comunitarias han construido con sus propias manos el espacio donde hoy funciona Peces de Colores, convencidas de que la educación y el cuidado en los primeros años de vida son semillas que transforman comunidades.

Sin embargo, junto a la alegría por este apoyo, también persisten retos que la comunidad espera superar. Lucelis de Ávila explicó que recientemente lograron construir un pozo para acceder al agua, un avance importante para el funcionamiento del jardín, aunque todavía necesitan una motobomba que permita llevar el agua hasta los baños y facilitar las labores diarias.

“Ahora nos toca sacar el agua manualmente y eso también representa un riesgo”, comentó.

Por su parte, Carmen Castro, también madre comunitaria, agradeció el respaldo recibido y destacó que la comunidad sigue soñando con completar otras obras necesarias para mejorar las condiciones del jardín.

Entre esas prioridades se encuentran terminar el pozo profundo, instalar la motobomba y lograr el encerramiento total del jardín infantil, una infraestructura que brindaría mayor seguridad a los niños y tranquilidad a las familias.

“Sería una gran obra para toda la comunidad”, señaló.

Desde la Fundación AGM Huellas de Piedra reiteraron su compromiso de continuar acompañando a las madres comunitarias y apoyar iniciativas que fortalezcan los espacios de atención, protección y aprendizaje de la primera infancia en Bocachica.

En el jardín infantil Peces de Colores, cada rincón guarda una historia de esfuerzo y esperanza. Allí, entre risas infantiles, juegos y la dedicación de quienes cuidan a los más pequeños, la donación recibida se convirtió en algo más que equipos: un impulso para seguir construyendo futuro desde la infancia.