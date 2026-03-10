A la cárcel hombre señalado de herir con arma blanca a dos personas en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Kevin González de Ávila, de 39 años, presuntamente implicado en el delito de tentativa de homicidio.

Los hechos investigados acontecieron el pasado 15 de febrero en el barrio República de Venezuela, en Cartagena. Al parecer, el ahora procesado hirió con arma blanca a dos hermanos, en medio de una riña. Una de las víctimas, de 33 años, reviste gravedad y permanece interna en un centro médico; la otra se recuperó de las lesiones causadas.

La Policía Nacional fue la encargada de capturar a González de Ávila, en momentos en que huía. En su poder le fue hallada el arma con la que, presuntamente, cometió el crimen.

El procesado negó su responsabilidad frente a los cargos en su contra.