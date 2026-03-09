Tres capturados y un menor aprehendido en operación contra la banda ‘Los Shotas’ en Buenaventura

En medio de una operación policial realizada en el casco urbano de Buenaventura, Valle, fueron capturados tres hombres y aprehendido un menor de edad, señalados de ser presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Shotas’, estructura delincuencial que delinque en esta ciudad del Pacífico colombiano.

Entre los detenidos se encuentra Juan David Montaño, alias ‘Pocholo’, quien, según las autoridades, presuntamente se encargaba de ejecutar acciones de sicariato dentro de esta organización criminal.

La comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, confirmó que las capturas se realizaron durante un allanamiento a un inmueble, donde fueron ubicados los supuestos integrantes de esta banda.

“En un allanamiento a un inmueble se lograron estas capturas de posibles integrantes de la banda ‘Los Shotas’, quienes estarían encargados de dinamizar en los últimos días el delito de homicidio. Estas personas se encuentran en proceso de judicialización”, señaló la oficial.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron un fusil de asalto calibre 5.56 con 45 cartuchos, así como una pistola calibre 9 milímetros con munición.

Según la Policía, este resultado representa un golpe a la estructura criminal ‘Los Shotas’, que delinque principalmente en las comunas 10, 11 y 12 de Buenaventura, donde estaría relacionada con homicidios, disputas territoriales y otras actividades criminales.