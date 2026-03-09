¿Quiénes son los nuevos representantes a la Cámara por el Tolima?

Tolima

Desarrollada la jornada electoral del domingo 8 de marzo en el Tolima los resultados indican que con un 98,42% que las seis curules a la Cámara de Representantes en la región para el periodo 2026 - 2030 son para el Partido Conservador, Pacto Verde por el Tolima y el Partido Centro Democrático.

Según la distribución en el Partido Conservador con 174.649 votos tendrá como representantes a la Cámara Guillermo Alvira 53.352 votos, Delcy Esperanza Isaza 41.564y Alejandro Martínez 29.661.

Por su parte, el Pacto Verde por el Tolima con 104.618 votos tendrá como representantes a la Cámara a Marco Emilio Hincapié Ramírez 27.480 votos y Renzo Alexander García con 22.908.

Y cierran las seis curules el Partido Centro Democrático con 92.890 votos y la curul es para Carlos Edward Osorio con 42.039 votos.

Por otra parte, la curul especial para la paz o CITREP 15 la ganadora sería Yaneth Sabogal quien está derrotando a Haiver Rincón, persona estaría en el Congreso hasta el próximo 19 de julio.

En el departamento Tolima la Registraduría instaló en los 47 municipios 514 puestos de votación con más de 3.500 mesas para que un millón 170 mil personas salieran a votar de las que solo asistieron a las urnas cerca del 44%.