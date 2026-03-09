Incautaron 1.700 piezas de publicidad política y capturaron a un hombre en Ibagué

Ibagué

Las autoridades en Ibagué entregaron un balance positivo sobre la jornada electoral de este 8 de marzo, que transcurrió sin episodios graves de alteración al orden público.

La Policía Nacional en Ibagué, en articulación con la Administración Municipal y el Ejército Nacional de Colombia, dispuso un amplio dispositivo de seguridad con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Durante el desarrollo de los controles y acciones preventivas adelantadas por las autoridades, se impusieron nueve comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Asimismo, se logró la incautación de 1.708 ejemplares de publicidad política, los cuales presuntamente iban a ser utilizados en inmediaciones de algunos puestos de votación.

De igual manera, en medio de los controles realizados en el puesto de votación del Colegio Tolimense, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de una persona que era requerida mediante orden judicial por el delito de abuso sexual con menor de 14 años. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos nuestros hombres y mujeres policías, no solamente a aquellos adscritos a la Policía Metropolitana, sino también a quienes llegaron a apoyar este importante ejercicio democrático durante la jornada electoral del día de hoy”, destacó el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana.

Por último, el oficial aseguró que la Policía hará presencia en los puestos de votación de Ibagué hasta que termine el conteo de todos los votos recolectados en la jornada.