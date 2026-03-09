Hable con elPrograma

09 mar 2026

“Haz lo imposible” de Mario Alonso Puig llega a Colombia: claves para expandir nuestro potencial

Mario Alonso Puig, médico especialista en medicina general y del aparato digestivo, escritor, conferencista y uno de los más prominentes referentes del bienestar en el mundo de habla hispana, nos comparte cómo lograr lo imposible; una experiencia que llega a Colombia el 12 y 17 de marzo en Medellín y Bogotá. Nos explica cómo lograr vivir en agradecimiento y cómo expandir nuestro potencial.

